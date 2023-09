Après avoir recruté 45 talents en 2022, Experteam ouvre 50 nouveaux postes au 2nd semestre pour accompagner sa très forte croissance à l’échelle nationale.

Société de conseil et d’expertise IT, Experteam décuple la performance digitale des entreprises et des organisations. L’entreprise se positionne en partenaire stratégique de ses clients pour les accompagner dans leur transformation digitale et intervient sur différents grands domaines que sont : le Cloud, la Data et le développement d’applications business, l’Intelligence collective, ainsi que le Workplace et sa sécurité.

Ces caractéristiques permettent à Experteam de se distinguer sur son marché et d’accompagner efficacement ses clients ETI et grands comptes dans la mise en œuvre de projets nécessitant un haut niveau d’expertise. Les futurs salariés de l’entreprise pourront ainsi rejoindre une organisation agile et bienveillante qui leur propose une grande variété de missions. Experteam investit également massivement pour permettre à ses collaborateurs de faire évoluer leurs compétences et de valoriser leurs savoir-faire, en leur donnant l’accès à des formations ou à du coaching ainsi qu’en finançant le passage de certifications reconnues.

Quelques postes ouverts chez Experteam au sein des agences de Paris et Lyon :

-Consultant Azure Data & BI (H/F)

-Consultant M365 (H/F)

-Consultant Modern Workplace (H/F)

-Consultant PowerPlatform (H/F)

-Consultant Cloud (H/F)

-Ingénieur devOps (H/F)

-Ingénieur systèmes (H/F)

Pour postuler chez Experteam, rendez-vous sur : https://www.experteam.fr/nos-offres/

Sébastien Marché, Directeur général Experteam « Pour soutenir notre croissance, nous entourer des meilleurs experts est un impératif stratégique. Chaque année, nous mobilisons d’importantes ressources pour recruter des talents qui souhaitent être au cœur de l’évolution des métiers du numérique. Notre objectif : leur proposer une expérience professionnelle riche de sens ainsi que la possibilité de s’épanouir au quotidien en travaillant sur des projets d’envergure. Ce qui différencie Experteam d’autres ESN, c’est sans aucun doute notre capacité à proposer une montée en compétence continue pour offrir à nos équipes une véritable trajectoire et une perspective sur le long terme. »