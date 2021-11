Grossiste à valeur ajoutée spécialisé dans les produits de sécurité et réseau, Exer passe sous le contrôle de Kappa Data, une société belge exerçant le même métier. Les deux sociétés se connaissent bien : la première est installée à Lille et la seconde dans l’agglomération de Gand, à seulement 65 kilomètres de distance.

Exer distribue une dizaine de marques sur le territoire français auprès d’une clientèle de quelque 600 VARs et intégrateurs français. Ses principaux partenaires sont Extreme Networks, Stormshield et F-Secure. Le VAD devrait dépasser les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année (+15% par rapport à 2020) avec un effectif de près de 30 personnes.

De son côté, Kappa Data compte une quinzaine de marques à son catalogue – dont les principales sont Extreme Networks, Barracuda et Juniper) et réalise un peu moins de 40 M€ de chiffre d’affaires sur le Bénélux, les Pays-Bas et la Pologne.

Depuis un an, Kappa Data s’est lancé dans une stratégie d’internationalisation. Le grossiste a fait entrer à cet effet le fonds Investlink à son capital, qui a financé l’acquisition d’Exer. D’autres opérations sont susceptibles d’intervenir à moyen terme, Kappa Data ambitionnant d’atteindre rapidement 100 M€ de chiffre d’affaires annuel.

L’acquisition d’Exer ne devrait toutefois pas changer grand-chose pour ses clients, ses salariés et ses fournisseurs. Ainsi, son président, Michel Grunspan (photo), devient lui-même actionnaire de Kappa Data et reste aux commandes de l’entreprise. « Techniquement c’est un rachat. Mais en devenant actionnaire de Kappa Data et membre du Conseil d’administration, en pratique, cela se rapproche d’une fusion », commente ce dernier.

Dans un premier temps, Exer va poursuivre ses activités sous sa marque. « On va d’abord chercher les synergies positives », poursuit-il. Autrement dit, chacun va continuer d’opérer sur sa zone géographique d’origine avec son propre portfolio. Bien-entendu, chacun pourra référencer les marques de l’autres si ces dernières y voient un intérêt et que cela ne nuit pas à la cohérence de son catalogue. Mais la convergence des systèmes et des portfolios n’interviendra que dans un second temps.

Fort de sa nouvelle surface financière et du renforcement de sa pérennité, Kappa Data espère néanmoins signer rapidement de nouvelles marques qui seraient pour le coup distribuées simultanément par les deux organisations. Leurs clients devraient ainsi bénéficier d’un choix de solutions élargi, d’une meilleure capacité de stockage et de capacités d’investissement accrues, par exemple pour construire des échanges de données informatisés pour les principaux.