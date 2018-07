En reprenant en avril dernier pour 1,3 milliard d’euros la participation majoritaire dans Exclusive Group, jusqu’alors détenue par la holding belge Cobepa associée à Andera Partners (qui l’avaient acquise pour environ 350 millions d’euros), le fonds britannique Permira indiquait qu’il envisageait la possibilité pour le distributeur de réaliser de nouvelles acquisitions stratégiques et d’étendre son assise géographique. C’est désormais chose faite puisque le VAD annonce dans un communiqué assez sibyllin daté du 4 juillet qu’il affirme « une nouvelle fois son indépendance en réalisant une importante opération d’investissement avec des fonds conseillés par la société d’investissements privés Permira ». « Exclusive Group a ainsi choisi de ne pas transiger sur son approche originale orientée sur la création de valeur plutôt que de se consolider en faisant appel à d’autres acteurs majeurs de la distribution à valeur ajoutée. Cet investissement permet à Exclusive Group d’étendre sa vision et de créer le plus grand spécialiste mondial en cybersécurité et transformation du cloud avec l’objectif d’atteindre les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel dans les années à venir », poursuit le communiqué.

Dans une interview accordée à Channelnomics, le directeur des opérations du groupe, Barrie Desmond, est légèrement plus explicite et indique que les discussions concernant une acquisition en Europe ont bien progressé et devraient aboutir dans les prochaines semaines.

Il a ensuite précisé que l’Asie du Nord constituait une région d’expansion hautement prioritaire. « Une des pistes que nous envisageons pour nous développer est de nous concentrer sur les zones blanches dont nous sommes absents », a-t-il indiqué à nos confrères. « Nous ne sommes pas présents en Corée, au Japon, à Hong Kong ou en Chine. Les fournisseurs aiment cette stratégie parce que nous pouvons les emmener sur des marchés complexes et les revendeurs l’aiment car nous étendons leur marché adressable. »

Il a ajouté que la société envisageait également de nouvelles acquisitions en Amérique du Nord afin d’y générer plus d’un milliard de dollars d’ici deux ans.