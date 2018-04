Permira va prendre une participation majoritaire dans Exclusive Group, jusqu’à présent détenue par la holding belge Cobepa associée à Andera Partners (anciennement Edmond de Rotschild Investment Partners). Dans son communiqué, le fonds basé à Londres ne communique pas l’ampleur de son investissement, toutefois selon les Echos il a dépensé 1,3 milliards d’euros pour prendre le contrôle du distributeur de solutions de cybersécurité. Permira indique que l’équipe de management actuelle d’Exclusive, menée par son CEO Olivier Breittmayer, conserve une participation importante dans la société qu’elle continuera par ailleurs à diriger. Toujours selon Les Echos, le management français, va réinvestir 150 millions d’euros dans l’entreprise.

« Nous sommes enchantés d’accueillir le fonds Permira comme nouvel actionnaire majoritaire alors que nous poursuivons notre trajectoire de forte croissance », commente dans le communiqué Olivier Breittmayer. « Avec près de 40% de croissance annuelle en 2017 et une longue suite de doublement de nos revenus tous les deux ans, nous sommes devenus naturellement le partenaire privilégié des nouvelles entreprises technologiques cloud et de cybersécurité qui souhaitent se développer mondialement, et nous continuons à surpasser le marché. Nous attendons avec impatience de travailler avec l’équipe technologique très appréciée de Permira, très présente dans la Silicon Valley et à la portée mondiale, pour investir à grande échelle dans les services afin de consolider notre position de spécialiste mondial de la cybersécurité et de la transformation du cloud. »

Permira indique que son investissement va assurer à Exclusive Group un investissement substantiel permettant à la société de financer une nouvelle étape de croissance. Il précise qu’il entrevoit la possibilité pour le distributeur de réaliser de nouvelles acquisitions stratégiques et d’étendre son assise géographique.

Aves des investissements totalisant 8 milliards d’euros dans le seul secteur technologique, Permira contrôle actuellement des entreprises comme Magento (plateforme e-commerce), Informatica (logiciels d’intégration des données), Genesys (logiciels pour centres d’appels) ou encore TeamViewer (logiciel d’accès et assistance à distance).