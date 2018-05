Surprise dans le monde feutré des sociétés d’études IT : Markess International passe sous le contrôle d’Exaegis, l’agence de notation des entreprises numériques fondée en 2011 par Laurent Briziou. Connue notamment pour ses études sur le Cloud ou le Big data, Markess est une société d’études et de conseil indépendante de 8 personnes ayant réalisé en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 1 M€. Fondée en 1997 par Sylvie Chauvin (en photo), qui en était jusque-là résidente et actionnaire majoritaire, Markess est bien implantée sur son marché avec des références telles que Microsoft, IBM, Orange, Cegid, GFI ou Konica Minolta.

En procédant à cette acquisition, Exaegis souhaite renforcer son pôle analyses et études, très sollicité par ses clients et prestataires mais encore embryonnaire. « Les éditeurs, les banques, les fonds d’investissement et des grands comptes nous réclament des analyses marché et du conseil stratégique que nous n’étions pas en mesure de leur fournir jusque-là faute d’effectif suffisant », commente Laurent Briziou. C’est donc un nouveau champ de prestations qui s’ouvre pour Exaegis sur la base de l’expertise et des bases de données de Markess. La société d’études interviewe en effet chaque année plus de 5.000 décideurs et répertorie 90.000 lecteurs, dont un tiers correspond à des décideurs à la recherche de retours d’expérience.

Markess devrait bénéficier en retour du savoir-faire d’Exaegis en matière d’acquisition et d’exploitation des données de masse issu de ses outils de surveillance et de veille. Ce savoir-faire devrait notamment permettre à Markess d’industrialiser le traitement des données et de se concentrer sur l’analyse, explique Laurent Briziou. C’est ce dernier qui a démarché Sylvie Chauvin (en photo), fondatrice (en 1997), présidente et actionnaire majoritaire de Markess, et qui l’a convaincue d’anticiper de deux ans son projet de céder son entreprise.

La société restera toutefois autonome. Elle est désormais placée sous la conduite opérationnelle de Ronan Mevel, ex-directeur du développement chez Econocom, qui a rejoint Exaegis en 2014 pour prendre la direction des études. Sylvie Chauvin, qui s’est laissée convaincre par Laurent Briziou d’anticiper son projet de céder son entreprise, accompagnera l’acquéreur pendant les deux années qui la sépare de la retraite. Emmanuelle Olivier-Paul, avec laquelle elle était associée, conserve ses parts et poursuit l’aventure avec pour mission de développer le conseil stratégique.

Avec Markess, Exaegis emploie désormais 20 personnes et devrait achever son exercice 2018 sur un CA consolidé de l’ordre de 2,5 M€.