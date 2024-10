L’étude Global AI Partners de Cisco montre que ses partenaires technologiques s’attendent à ce que l’IA prenne rapidement une place prépondérante dans leur activité. Sur les douze prochains mois, 38% des partenaires s’attendent à ce que les technologies d’IA génèrent entre le quart et la moitié de leurs revenus. Plus d’un quart (27%) estime qu’elles représenteront plus de 75 % de leurs revenus dans les 4 à 5 prochaines années. L’enquêté a été menée auprès de plus de 1 500 partenaires informatiques sur 29 marchés.

Les partenaires sont tout aussi confiants sur les perspectives de croissance de leur marché adressable. 42% estiment que la demande d’investissements technologiques liés à l’IA augmentera de plus de 75 % au cours des quatre à cinq prochaines années. Selon eux, les trois principaux moteurs de croissance seront l’infrastructure (54%), la cybersécurité (48%) et l’expérience client (30%).

Cisco constate en parallèle le manque de préparation des entreprises. Selon les résultats d’une étude mondiale menée auprès de plus de 8.000 entreprises et synthétisés dans son indice Cisco AI Readiness, elles conservent de sérieuses lacunes en matière d’infrastructure, de gestion des données, de gouvernance et de talents. Il ressort notamment qu’elles voient leur infrastructure informatique comme peu évolutive (54%), sans ressources GPU suffisantes (36%) et avec une latence et un débit des réseaux de leurs centres de données rarement considéré comme optimales (21%).

Cisco voit une opportunité évidente pour ses partenaires. D’autant que ces derniers estiment avoir un haut niveau d’expertise sur ces trois problématiques, avec respectivement 76%, 45% et 42% de réponses favorables. Ils sont confiants dans leurs capacités de déploiement de l’IA mais reconnaissent des défis tels que l’inexpérience des nouvelles technologies (62 %), le manque de connaissance des systèmes et des processus (56 %) et le manque de technologies disponibles (53 %). Pour y remédier, près de 80 % investissent dans le perfectionnement de leurs employés grâce à des formations internes et externes.