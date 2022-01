Fournisseur international d’interconnexions et de datacentres, Equinix annonce la construction de PA10, son dixième datacentre en région parisienne. Ce nouvel « IBX » (International Business Exchange) sera implanté au sein du campus d’Equinix à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) qui regroupe déjà les datacentres PA2 et PA3, aisi que le PA9x dédié aux hyperscalers et lancé en 2021.

Equinix prévoit d’investir 163 millions de dollars (environ 145 millions d’euros) pour sa construction, ce qui portera à un milliard de dollars (880 millions d’euros) ses investissements dans les infrastructures numériques en France. Livré en deux temps, le PA10 offrira 3 775m2 d’espace de colocation et 1 525 cabinets de capacité en phase 1 et 5 775 m2 d’espace de colocation et environ 2 250 cabinets en phase finale de réalisation.

Ses capacités doivent permettre de répondre à l’accélération des besoins numériques et de se connecter à un écosystème numérique riche et mondial. « L’emplacement stratégique d’Equinix à Paris confère à ses datacentres un haut niveau de connectivité aux opérateurs, ce qui en fait des lieux propices à l’optimisation des performances du réseau », souligne Equinix dans son communiqué. Le fournisseur précise que ses clients et partenaires auront accès à l’ensemble de ses services d’interconnexion et de périphérie, y compris la connectivité neutre en fibre optique à plus de 120 réseaux.

Face aux inquiétudes croissantes sur l’impact environnemental du numérique, Equinix prend grand soin de mettre en avant les avancées prévues de son PA10 en matière de développement durable. Ce dernier mettra en œuvre une technologie de récupération de chaleur qui sera transférée au réseau de chauffage urbain pour chauffer la piscine municipale avoisinante. Le surplus de chaleur pourra également être redirigé vers la serre construite sur son toit et ses 430 m2 de cultures potagères. Au-delà du symbole, la nouvelle installation visera la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), l’utilisation de 100% d’énergie renouvelable et l’intégration d’initiatives environnementales conformes à la norme ISO 50001, la norme internationale de référence pour l’amélioration des performances énergétiques.