Exclusive Networks a fait son entrée à la bourse de Paris le jeudi 23 septembre. La veille, le spécialiste français de la distribution de solutions de cybersécurité avait annoncé le succès de son offre d’introduction, au prix de 20 euros par action, donnant une valorisation d’environ 1,8 milliard d’euros. Un demi-succès cependant car en bas de la fourchette indicative qui allait jusqu’à 24 euros. De plus la première journée de cotation a été difficile avec une baisse jusqu’à 10% en séance pour finir en clôture sur un recul de 5%. Vendredi l’action revenait tout juste à son prix d’introduction.

« Notre introduction en bourse est une étape naturelle de notre évolution et accélérera notre stratégie simple et éprouvée : étendre notre portée internationale, élargir notre offre de services et ajouter de la valeur à nos relations existantes avec nos clients et fournisseurs. Elle nous permettra également de poursuivre l’acquisition des entreprises qui complètent notre culture, nos capacités et notre portée », expliquait Jesper Trolle, le Directeur général d’Exclusive Networks dans le communiqué annonçant le succès de son introduction en bourse.

Sur l’exercice 2020 le chiffre d’affaires d’Exclusive Networks a atteint 2,9 milliards d’euros avec 37% de marge d’EBITDA ajusté. Implanté dans 40 pays, le groupe dit pouvoir servir les clients dans plus de 150 pays avec un portefeuille de solutions de cybersécurité provenant de plus de 240 fournisseurs. Le marché est en plein essor. Reste maintenant à ne pas décevoir les investisseurs.