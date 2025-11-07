La scale-up française Yousign annonce son changement d’identité en 2026 pour devenir Youtrust. Ce nouveau nom reflète la volonté de l’entreprise de dépasser la simple signature électronique pour devenir une plateforme complète de confiance numérique européenne.

Depuis sa création à Caen en 2013, Yousign a accompagné plus de 30.000 entreprises dans l’adoption de la signature électronique, avec un chiffre d’affaires dépassant désormais les 40 M€. Face à la multiplication des risques de fraude liés aux transactions numériques et au durcissement réglementaire (notamment eIDAS 2.0), l’entreprise a toutefois décidé d’opter pour un positionnement plus large et de faire évoluer son offre.

Youtrust entend proposer une offre intégrée couvrant toute la chaîne de confiance : signature électronique (YouSign), vérification d’identité et de documents (Verify), ainsi que scellement électronique pour garantir l’intégrité et l’authenticité des documents (eSeal).

La plateforme propose des briques modulaires qui peuvent être utilisées séparément ou combinées dans des parcours métiers adaptés aux secteurs les plus régulés comme la finance, l’assurance ou les RH.

« L’objectif est de sécuriser les transactions numériques de bout en bout », explique sur Linkedin Alban Sayag, PDG de Yousign. « C’est une question d’identité, d’intégrité, de conformité, de souveraineté. Il s’agit de protéger les personnes, les données et les décisions à chaque étape du processus. »

La dimension souveraine de la plateforme est aussi renforcée par le choix des partenaires, notamment OVHcloud pour l’hébergement et Mistral pour la composante IA.

Le changement de nom et d’identité visuelle, qui sera déployé progressivement dans les prochains mois, répondent à cette nouvelle ambition « de devenir la référence européenne de la confiance numérique », en incarnant les valeurs de confiance, robustesse et agilité.

L’entreprise entend aussi accélérer son internationalisation et franchir la barre symbolique des 50 puis 100 M€ de revenus récurrents annuels.