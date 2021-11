La CEO et fondatrice du Chaudron.io, ex-membre du Conseil National du Numérique, est nommée présidente du syndicat des TPE, PME et indépendants du numérique.

Emmanuelle Roux s’intéresse « aux orientations de fond qui tournent toutes autour de la défense d’une autonomie numérique des entreprises grâce à l’affirmation de la capacité et du rôle de nos petites entreprises du numérique pour répondre aux besoins de transformation dans les territoires ». A la tête du Cinov Numérique, elle compte également continuer de défendre l’accès de ces entités aux achats publics et grands comptes, poursuivre une politique d’inclusion, de sobriété numérique et de cybersécurité.