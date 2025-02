Un consortium d’investisseurs mené par Elon Musk proposerait 97,4 milliards de dollars pour acheter l’organisme à but non lucratif qui contrôle OpenAI, a rapporté lundi le Wall Street Journal. Le patron d’OpenAI Sam Altman a vite apporté une fin de non-recevoir en déclarant sur le réseau X : « non merci mais nous rachèterons Twitter pour 9,74 milliards si vous voulez ». Cette pique à la perte de valeur du réseau social, racheté par Musk pour 44 Md$ en 2022, n’a pas été du goût du milliardaire, qui a répondu d’un simple « escroc ».

C’est un nouvel épisode du conflit que se livre les deux rivaux et qui a redoublé d’intensité après qu’Elon Musk ait quitté OpenAI en 2018, reprochant depuis à Sam Altman d’avoir dévoyé la mission initiale de la start-up.

« Il est temps pour OpenAI de redevenir cette force centrée sur l’open source et la sécurité qu’il fut jadis », a réaffirmé lundi le milliardaire dans un communiqué. « Nous allons nous assurer que cela se produise. »

Cette offre non sollicitée arrive alors que Sam Altman cherche à faire évoluer la filiale à but lucratif d’OpenAI en entreprise privée indépendante, qui prendra le contrôle des activités d’OpenAI. Un changement de structure censé facilité la levée de capitaux.

Elon Musk a cherché à bloquer cette transformation sur le front judiciaire, sans réussir jusqu’ici à obtenir satisfaction. Faire une offre sur la filiale à but non lucratif, pendant qu’elle contrôle encore OpenAI, pourrait être un autre moyen de parvenir à ses fins. Rapportant la proposition formulée par le consortium, le Wall Street Journal a écrit que xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, pourrait fusionner avec OpenAI à la suite d’un potentiel accord.

Le consortium inclut xAI et d’autres investisseurs dont Valor Equity, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital et 8VC. Difficile à ce stade de savoir si l’offre à une chance d’aboutir, d’autant que Microsoft, qui est le principal actionnaire d’OpenAI, n’a pas encore fait connaitre sa position.

Mais même dans le cas contraire, elle risque de créer une lutte en interne entre les partisans de Sam Altman favorable à la transformation en société à but lucratif et les responsables de la filiale à but non lucratif, qui pourraient être tentés d’accepter l’offre ou de l’utiliser pour peser davantage dans la nouvelle structure.

Et ce, dans un moment crucial pour OpenAI, qui est en pourparlers pour lever jusqu’à 40 Md$ dans le cadre d’un tour de table qui le valoriserait à 340 Md$, tout en étant un acteur clé, avec SoftBank et Oracle, du colossal projet Stargate.