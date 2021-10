L’éditeur marseillais de cybersécurité à destination des TPE/PME lance une vague de recrutements pour étoffer ses équipes technique, support et commerciale. Il recrute notamment quatre personnes pour développer son réseau de distribution.

Les postes sont proposés au siège de la société, à Marseille (11ème) :

Pôle Web : Web Full Stack (1 junior), JavaScript (1 junior + 1 senior), PHP (1 junior + 1 senior)

Pôle Base de Données : 2 juniors et 1 senior

Pôle Infrastructure & Réseaux : 2 technicien.ne.s de déploiement et support

Pôle Commercial : 2 responsables de développement du réseau de distribution pour la zone France et 2 responsables de développement du réseau de distribution pour l’international

Présent à la dernière édition du salon IT Partners, Eho.Link a réalisé une levée de fonds de 2 millions d’euros cette année. La PME fondée en 2016 dans la cité phocéenne compte une vingtaine de collaborateurs.

Sous forme de boitier installé entre un switch et un routeur, son offre cyber contrôle les flux entrants et sortants de données pour détecter les incidents et bloquer les intrusions. Eho.Link se targue de proposer une solution en conformité avec les lois et qui protège l’ensemble du parc informatique des PME.

Pour revoir l’entretien de Cécile Baete, la responsable channel, marketing et ventes d’Eho.link, avec Channelnews, lors du salon IT Partners 2021, c’est ici.