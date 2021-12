OVHcloud a signé un contrat d’achat d’électricité avec EDF Renouvelables pour la fourniture pendant 15 ans de la production électrique d’une future centrale solaire française de 50 MW, construite dans le sud de la France et dont la mise en service est prévue en 2024. Le géant français du cloud développe ainsi son approvisionnement en énergie renouvelable pour alimenter une partie de son parc de datacenters français qui compte aujourd’hui seize bâtiments répartis sur quatre sites.

« L’investissement en matière de performance et d’économie énergétique font partie de l’histoire d’OVHcloud », commente François Sterin, Chief Industry Officer d’OVHcloud dans le communiqué du groupe. « Nous sommes donc ravis de poursuivre cette histoire avec un partenaire tel qu’EDF Renouvelables pour sécuriser notre approvisionnement en énergie sur le long terme de manière compétitive et responsable. »

Dans le document de présentation de ses activités avant son entrée en bourse, OVHcloud indiquait que 79% de sa consommation électrique provenait d’énergies renouvelables en 2020. Son ambition, dans le cadre de son programme de décarbonation, est d’atteindre un taux de 100% d’ici à 2025. Le groupe roubaisien ne communique pas sur ses chiffres de communication d’électricité mais on comprend bien qu’avec ses 33 centres de données dans le monde et son parc de 400 000 serveurs la réduction de l’énergie consommée et l’utilisation d’énergies renouvelables fassent partie de ses priorités. Un de ses objectifs est du moins de maintenir à son niveau actuel sa consommation d’énergie effective.

OVHcloud se considère comme un bon élève en la matière avec une efficacité en matière d’utilisation de l’énergie compétitive par rapport aux Hyperscalers et inférieure à celles des autres opérateurs de centres de données. En 2020, presque tous ses centres de données avaient une efficacité de l’utilisation de l’énergie ou PUE (Power Usage Effectiveness) entre 1,10 à 1 ,30 contre une moyenne du marché autour de 1,40. Parmi ses autres objectifs environnementaux, OVHcloud vise la neutralité carbone pour les émissions directes en 2025 et pour l’ensemble des émissions en 2030.

Le 1er décembre, EDF Renouvelables et OVHcloud avait déjà annoncé un premier accord. Le spécialiste de l’énergie a décidé de confier à OVHcloud l’hébergement d’une partie de ses données sur les énergies renouvelables et de migrer certains applicatifs dont des environnements SAP vers sa plateforme de cloud privé.