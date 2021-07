Econocom annonce l’adoption d’une nouvelle dénomination pour son entité Conseil en technologie et solutions applicatives (CTSA). Cette entité de 500 personnes en France, partie intégrante de sa division services numériques, est rebaptisée Apps Cloud & Data. « L’acronyme de cette entité était difficilement compréhensible pour les clients, juge Alexandre Lecomte, son directeur général. Ce changement de nom répond à un besoin de clarification de son positionnement et de son identification ».

De fait, la nouvelle dénomination témoigne de l’évolution de cette entité. Elle fait référence aux applications, aux plateformes et à la valorisation des données, qui se sont imposés comme les trois piliers majeurs de cette activité.

« L’évolution de ces dernières années fait qu’on ne peut plus penser développement d’applications sans penser plateformes et modèle de données, poursuit Alexandre Lecomte. Une tendance qui s’est confirmée avec la conteneurisation et qui s’est accélérée avec la crise sanitaire. Aujourd’hui, quand on développe une application, elle est éclatée en microservices hébergés sur différentes plateformes avec une logique DevOps et de données interconnectées. C’est le gage d’une meilleure accessibilité et d’une plus grande agilité, notamment en termes d’évolution fonctionnelle. »

Apps Cloud & Data est structuré autour de trois offres : Modern applications, Modern platforms et Data valorisation. La première a vocation à « développer, moderniser et automatiser le déploiement des applications métiers », la deuxième vise à « concevoir les architectures Cloud » et à « industrialiser leur exploitation » et la troisième « répond aux enjeux de collecte, de stockage, de traitement et d’analyse des données au profit des métiers ».

Ce changement de nom n’implique pas de changement dans l’organisation de l’entité Apps Cloud & Data. Néanmoins, les consultants les plus expérimentés ont été rassemblés par compétences et expertises autour de ces trois offres. Trois communautés de 30 à 40 personnes ont ainsi été constituées. L’enjeu pour Apps Cloud & Data : donner le cap stratégique aussi bien aux clients (et partenaires) qu’en interne. Ces consultants expérimentés vont jouer le rôle de référents pour les nouvelles recrues auxquels elles pourront faire appel et auprès desquels elles pourront grandir.

Cerise sur le gâteau, des sales specialists (spécialistes ventes) ont également été mis en place pour promouvoir les offres, accompagner les clients en avant-vente, former les équipes en interne (notamment support) et même participer aux recrutements.

À travers ces initiatives, Alexandre Lecomte souhaite avant tout donner envoyer un signal au marché : Apps Cloud & Data est entré dans une logique valeur ajoutée avec une croissance organique maîtrisée, qui doit lui permettre de s’adapter à l’accélération des évolutions technologiques.