Le groupe Econocom a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, en diminution de 1,0% par rapport à 2020 mais en net rattrapage comparé à la baisse de 11,3% enregistrée un an plus tôt. La croissance était proche des 2% au premier semestre mais elle a été cassée par les tensions grandissantes sur les approvisionnements au second semestre explique le groupe. Il en résulte également un carnet de commandes en hausse d’environ 100 millions d’euros à fin 2021.

Particulièrement impactée par ces problèmes d’approvisionnement, l’activité Produits & Solutions voit ses revenus reculer de 2,5% à 1,06 milliard d’euros. L’activité Services perd 3,1% avec des revenus de 516 millions d’euros, ce qui s’explique selon Econocom par le choix stratégique de privilégier les contrats à plus forte valeur ajoutée. Enfin, l’activité Technology Management & Financing (TMF) renoue avec la croissance avec un chiffre d’affaires qui progresse de 2,2% à 921 millions d’euros. Une amélioration portée selon le groupe par la diversification du portefeuille clients, le succès des offres éco-responsables et le renforcement des équipes de vente.

Le plan de réduction des coûts initié en 2019 et l’accroissement de la profitabilité des nouveaux contrats concourent au redressement des indicateurs. Le résultat Opérationnel Courant (ROC) progresse de 16,1% à 135,7 millions d’euros, traduisant une amélioration de la profitabilité opérationnelle courante à 5,4% (contre 4,6% en 2020). Les charges opérationnelles non courantes nettes sont ramenées de 35,8 à 14,3 millions d’euros. Au final, le résultat net consolidé de l’exercice ressort en forte hausse de 39,6% à 70,1 millions d’euros et le taux de marge nette s’établit à 2,8% en hausse de 0,8 point par rapport à 2020.

Le Groupe enregistre un Free Cash-Flow de 20 millions d’euros mais a procédé à des acquisitions d’actions propres pour 83 millions d’euros. En conséquence, la Dette Nette Comptable s’établit à 66,8 millions d’euros au 31 décembre 2021. Hors impact des rachats de titres, le cash net atteindrait 16 millions d’euros à comparer à 20 millions un an plus tôt.

Après deux exercices où la priorité a été donnée au recentrage sur les métiers phares, Econocom s’estime en meilleure position pour bénéficier d’un marché plus porteur. Sous réserve d’une résorption progressive des problèmes d’approvisionnement, le groupe anticipe une croissance de 4 à 5% de son chiffre d’affaires en 2022 et la poursuite d’une amélioration de sa profitabilité opérationnelle courante.