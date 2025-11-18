Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, propose un nouveau programme à destination de ses partenaires.

Positionné au centre de la stratégie commerciale de Dstny France, le réseau de partenaires se doit de bénéficier d’un accompagnement de premier plan. C’est dans ce contexte que le nouveau programme partenaires est un investissement stratégique au service de la création de valeur. Ses objectifs sont clairs : engager et fidéliser le réseau existant, accompagner les intégrateurs et revendeurs Microsoft sur le chemin des communications unifiées et des nouveaux usages.

Ndeye Fall Channel Marketing chez Dstny « Il est stratégique de répondre à l’évolution du marché (cloud/Teams), de proposer un cadre plus simple et compétitif, et de mettre en place un véritable programme de fidélité qui valorise l’engagement sur le long terme. Notre nouveau programme partenaires combine proximité, accompagnement sur mesure, qualité et conditions commerciales avantageuses. »

Trois grandes nouveautés pour des partenaires de différents profils

Pour les Ambassadeurs Les taux de commissionnement deviennent progressifs et plus attractifs, afin d’inciter les partenaires à la croissance.

Pour les Opérateurs : La mise en place de grilles tarifaires dérogatoires basées sur le volume d’activité et la croissance pour accompagner les partenaires les plus dynamiques.

Pour les partenaires Microsoft : Un parcours dédié a été créé pour accélérer la dynamique UCaaS initiée autour de Microsoft Teams.

Un niveau d’évaluation clair et lisible

Pour donner une vraie dynamique aux partenariats, un programme intégrant 4 statuts évolutifs est proposé : Starter, Silver, Gold et Platinium. Ainsi, dès le premier niveau, un accompagnement complet est proposé (kit de démarrage, formations, outils digitaux) et enrichi de ressources supplémentaires en fonction du statut validé (plus d’avantages, etc.). Cela permet de créer une dynamique positive et motivante qui permet de grandir avec Dstny.

Ndeye Fall Channel Marketing chez Dstny « Avec ce nouveau Programme Partenaires, nous proposons plus qu’un simple cadre commercial : un parcours motivant et fidélisant. De l’accompagnement Starter aux statuts Platinium, chaque étape ouvre de nouveaux bénéfices et reflète notre volonté de construire une relation durable et gagnant-gagnant avec nos partenaires. »