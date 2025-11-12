Acronis lance Cyber Protect Local, une solution intégrée de sauvegarde et de cybersécurité dédiée aux environnements sur site et souverains. Conçue pour les organisations IT/OT où le cloud est proscrit, la plateforme unifie protection, gestion et conformité dans un cadre local.

Acteur basé en Suisse de la protection des données et de la cybersécurité, plus connue pour sa solution True Image et pour sa plateforme Cyber Protect Cloud, Acronis lance sa nouvelle solution « Acronis Cyber Protect Local » est une solution pensée pour les organisations qui doivent conjuguer protection des données, cybersécurité et conformité réglementaire, tout en gardant la maîtrise totale de leur environnement. Contrairement aux offres exclusivement hébergées dans le cloud, cette déclinaison locale apporte la puissance de la plateforme Acronis directement sur site, garantissant que toutes les données, les services et les composants de gestion restent dans le périmètre de l’entreprise. Comme le souligne l’éditeur, « la souveraineté des données et la conformité ne sont plus optionnelles, ce sont des impératifs opérationnels. »

La solution cible les infrastructures où la migration vers le cloud est exclue pour des raisons de sécurité, de souveraineté ou de conformité réglementaire. Elle veut apporter une réponse simple et immédiate aux besoins des secteurs soumis à des règles strictes, qu’il s’agisse de la santé, de l’énergie, de l’industrie ou des administrations.

Dans ces environnements, parfois isolés ou à faible connectivité, la continuité de la protection est assurée sans compromis. Acronis insiste sur le fait que son outil « incarne la nouvelle norme de résilience cyber : protéger les données où qu’elles se trouvent, sans perdre la souveraineté »

L’éditeur met en avant une cyber résilience “nativement intégrée”, combinant sauvegarde, restauration rapide, cybersécurité et gestion des terminaux dans une même plateforme.

Une réponse aux contraintes de souveraineté numérique

Le lancement d’Acronis Cyber Protect Local intervient dans un moment où la question de la souveraineté numérique gagne du poids en Europe. De nombreuses organisations, publiques ou industrielles, cherchent à garantir que leurs données sensibles restent sous contrôle direct, sans dépendance à des services cloud étrangers.

La plateforme prend en charge une large gamme de systèmes – des environnements OT/ICS jusqu’aux hyperviseurs modernes comme VMware, Nutanix, Proxmox ou Hyper-V. Cette compatibilité étendue permet de protéger des infrastructures hybrides ou obsolètes sans refonte complète.

« Les systèmes qui garantissent l’accès à l’eau, à l’électricité ou aux soins médicaux constituent des cibles vulnérables », rappelle Gaidar Magdanurov, président d’Acronis. Selon lui, plus de la moitié des organisations OT auraient subi un incident de cybersécurité en 2025. Cyber Protect Local entend répondre à ces risques en apportant « la puissance du cloud Acronis directement sur site ».

Réduire la complexité opérationnelle

En centralisant la sauvegarde, la sécurité et la gestion des terminaux dans un seul outil, Acronis promet de réduire le coût global de possession et la dépendance à des solutions tierces. La détection d’anomalies assistée par IA, la restauration en libre-service et la compatibilité inter-plateformes visent à faciliter la réponse rapide aux incidents.

La sécurité est intégrée au cœur du dispositif, avec une protection anti‑malware et anti‑ransomware, ainsi qu’un inventaire centralisé des actifs et une gestion des correctifs. L’objectif est de réduire la complexité souvent associée à la conformité. Comme le résume Acronis, « la solution apporte la résilience par la simplicité : une seule plateforme, un contrôle total »

Le marché de la cyber protection locale est aujourd’hui animé par plusieurs acteurs, notamment Veeam, Commvault ou Rubrik, qui multiplient également les offres hybrides combinant cloud et déploiement local. Dans ce contexte concurrentiel, Acronis mise sur sa double expertise – sauvegarde et cybersécurité – pour se différencier.

En misant sur le déploiement local, Acronis adresse une niche stratégique : celle des organisations qui ne peuvent pas – ou ne veulent pas – externaliser la gestion de leurs données. L’initiative illustre une tendance plus large : la recherche d’un équilibre entre performance, autonomie et conformité dans la cybersécurité d’entreprise.