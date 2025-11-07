L’éditeur californien du chatbot Claude ouvre des bureaux à Paris et à Munich, après ceux de Dublin, Londres et Zurich.

Ancien directeur chez Google Cloud, Thomas Remy opérera du bureau parisien pour couvrir la France, l’Italie, la péninsule ibérique, le Moyen-Orient et l’Afrique, au poste de directeur de la région EMEA Sud, tandis que Guillaume Princen conserve son poste de directeur Europe des start-ups, ETI et Digital Native, également à partir du bureau parisien. Anthropic entend augmenter ses effectifs parisiens à 10 personnes d’ici une année. L’Europe du Nord sera désormais couverte depuis le bureau londonien, et non plus Dublin, par une nouvelle directrice, Pip White.

Anthropic souligne que la demande en IA générative est forte et rapide en Europe. La start-up y a multiplié ses revenus par neuf en une année seulement, notamment avec de grands comptes. Elle revendique L’Oréal, Sanofi et Doctolib parmi ses clients.

En ce qui concerne les questions de souveraineté numérique, la start-up précise que l’hébergement des données est possible en local mais via des partenariats AWS et Google Cloud.

La jeune pousse de San Francisco anticipe 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires cette année et vise les 20 milliards de dollars en 2026, d’après l’agence de presse Reuters.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Cheops Technology : «Le marché Cloud de la santé va exploser»
Pour emporter l’appel d’offre lancé par le 3eme opérateur privé de santé en France, Cheops Technology a obtenu l’agrément ministériel sur la garantie de protection des données personnelles et adapté son offre générique de cloud...

Chatbot by Synapse : de nouvelles versions chaque trimestre pour rester à la pointe de l’innovation
Chatbot by Synapse est le premier agent conversationnel qui génère automatiquement les scénarios de questions-réponses à partir de votre documentation. Pour aller toujours plus loin dans l’innovation, l’entreprise toulousaine Synapse Développement déploie des mises à...

Le cloud Numergy pourra supporter un million de VM à l’horizon 2015-2016
Patrick Debus-Pesquet, le directeur technique de Numergy, explique au MagIT comment l’opérateur entend déployer ses ailes dans le cloud. L’architecture va évoluer pour englober un nuage OpenStack et fournir un support multi-hyperviseur....

Etat des lieux de l’Open Source
L’Open Source se fait discret ces derniers temps laissant la place à des sujets tels que le cloud, le mobile, les réseaux sociaux, l’analytics et pourtant il est le moteur des plus grands projets logiciels...

Mike Olson, CEO de Cloudera : ne pas tirer profit d’Hadoop deviendra un désavantage concurrentiel
À l’occasion de l’IT Press tour en Californie, LeMagIT a pu rencontrer Michael Olson, le CEO de Cloudera. Tour d’horizon du marché du Big Data, sur des ambitions de Cloudera et sur le monde Hadoop....