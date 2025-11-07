L’éditeur californien du chatbot Claude ouvre des bureaux à Paris et à Munich, après ceux de Dublin, Londres et Zurich.

Ancien directeur chez Google Cloud, Thomas Remy opérera du bureau parisien pour couvrir la France, l’Italie, la péninsule ibérique, le Moyen-Orient et l’Afrique, au poste de directeur de la région EMEA Sud, tandis que Guillaume Princen conserve son poste de directeur Europe des start-ups, ETI et Digital Native, également à partir du bureau parisien. Anthropic entend augmenter ses effectifs parisiens à 10 personnes d’ici une année. L’Europe du Nord sera désormais couverte depuis le bureau londonien, et non plus Dublin, par une nouvelle directrice, Pip White.

Anthropic souligne que la demande en IA générative est forte et rapide en Europe. La start-up y a multiplié ses revenus par neuf en une année seulement, notamment avec de grands comptes. Elle revendique L’Oréal, Sanofi et Doctolib parmi ses clients.

En ce qui concerne les questions de souveraineté numérique, la start-up précise que l’hébergement des données est possible en local mais via des partenariats AWS et Google Cloud.

La jeune pousse de San Francisco anticipe 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires cette année et vise les 20 milliards de dollars en 2026, d’après l’agence de presse Reuters.