Dstny renforce son équipe commerciale et Marketing en annonçant la nomination de Ndeye FALL au poste de Channel Marketing Manager France. Cette annonce s’inscrit dans le cadre des nouveaux investissements réalisés par le groupe pour renforcer sa qualité de service et offrir toujours plus de ressources à ses partenaires qui se positionnent au centre de sa stratégie de croissance.

Ndeye FALL joue un rôle de premier plan auprès des partenaires. Elle veille à bâtir avec eux une relation de proximité basée sur la confiance, leur permettant d’accroitre leurs offres de services et de développer des opportunités Business. Ils pourront ainsi proposer de la valeur à leurs clients avec des solutions innovantes et de qualité. Dans ce contexte, elle doit d’une part recruter de nouveaux partenaires dans toutes les régions (intégrateurs, ESN, MSP, distributeurs, etc.), mais également fidéliser et animer le réseau existant afin de porter les valeurs fondamentales du groupe : proximité et qualité de service. Pour mener à bien sa mission, elle peut capitaliser sur une expérience professionnelle de plus de quinze ans dans le secteur du numérique. Elle a notamment évolué dans des structures comme Orange, Also, Avnet Technology Solutions / TD SYNNEX ou encore dernièrement Konica Minolta Business Solutions où elle était Partner Marketing Manager.

Ndeye FALL, Channel Marketing Manager chez Dstny « Je suis fière de rejoindre Dstny qui bénéficie d’une place centrale sur son marché grâce à la qualité de ses différentes offres. Nous ambitionnons de poursuivre notre forte croissance en nous appuyant sur un réseau de partenaires dynamiques et de proximité. Dans ce contexte, nous allons déployer ces prochains mois de nouvelles initiatives pour permettre à nos partenaires de commercialiser toujours plus simplement nos solutions et de répondre aux nouveaux usages de communication souhaités par leurs clients. »