Docuware lance une campagne de recrutement de partenaires baptisée Go For Gold. Avec cette campagne, l’éditeur de solutions de dématérialisation vise des partenaires de plus petite taille, moins experts et moins à l’aise en mode projet que ceux qu’il a l’habitude d’adresser. Pour cette catégorie de partenaires, Docuware a conçu des solutions préconfigurées dont le temps d’implémentation est trois fois inférieur à celui de ses solutions traditionnelles.

Disponibles uniquement sous forme de service (SaaS) ces solutions peuvent être paramétrées en une demi-heure via un formulaire. Deux ans après leur mise sur le marché, ces solutions cloud clé en main rencontrent un franc succès et contribuent pour une large part à la croissance de 40% que connaît actuellement l’éditeur.

Docuware promet à ses futurs partenaires des formations certifiantes, des événements réguliers (petits déjeuners, webinaires…) et des rémunérations attractives. Olivier Rajzman, directeur commercial France et Bénélux de Docuware (photo) s’est fixé pour objectif de recruter une quinzaine de nouveaux partenaires de ce type cette année.