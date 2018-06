Also vient d’annoncer l’acquisition du VAD français DistriWan. Le grossiste suisse ne précise pas les conditions financières de la transaction dont la finalisation est prévue au cours des prochaines semaines.

« Au début de 2017, nous avons développé stratégiquement notre expertise et notre gamme de produits afin de capitaliser sur la croissance fulgurante de l’internet des objets (Computing on the Edge, IoT) avec le rachat de deux distributeurs à valeur ajoutée de produits réseaux et de sécurité : Smartsec en Finlande et BeIP en France. L’acquisition de DistriWan est la prochaine étape critique sur cette voie. De cette façon, nous allons renforcer notre offre avec des technologies qui servent de base à l’internet des objets », explique dans un communiqué en anglais le CEO d’Also Holding, Gustavo Möller-Hergt.

Basé à Dardilly, près de Lyon, DistriWan est spécialisé dans la fourniture aux revendeurs et aux grandes entreprises de solutions réseaux, généralement basées sur les produits Cisco, de solutions de sécurité informatique, parmi lesquelles on relève les marques Ekahau et Ucopia, ainsi que de produits télécoms et d’affichage.

Fondée en 2002, DistriWan emploie une trentaine de collaborateurs. La société dirigée et contrôlée par l’homme d’affaires lyonnais Frédéric Faurie a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 24 millions d’euros.

« Au cours des sept dernières années, Also Holding AG a optimisé son modèle de business mix et développé systématiquement son offre orientée services. L’acquisition de DistriWan améliore notre offre sur le segment des solutions de sécurité et nous permet d’accéder à une base de clientèle encore plus large. Nous renforçons ainsi notre présence sur le marché tant en termes de contenu qu’au niveau régional », précise encore Gustavo Möller-Hergt.