Also s’est vu accorder une facilité de crédit renouvelable de 300 millions d’euros. Pendant cinq ans, le grossiste suisse pourra tirer parti des conditions de financement actuelles attrayantes du marché et gagner en flexibilité pour des acquisitions éventuelles et le financement de l’entreprise.

« Cette ligne de crédit de 300 millions d’euros nouvellement accordée et le vif intérêt manifesté par les banques témoignent clairement de la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité, la stabilité et la durabilité de notre modèle économique », déclare dans un communiqué Gustavo Möller-Hergt, PDG d’Also Holding. « Nous augmentons ainsi notre marge de manœuvre financière en ce qui concerne l’alignement stratégique du groupe et la poursuite de notre croissance par le biais d’acquisitions potentielles ».

Le consortium bancaire se compose de huit banques partenaires de longue date du grossiste : BNP Paribas, Deutsche Bank, Helaba et UniCredit. La facilité de crédit élargit le régistre de financements diversifié d’ALSO, qui comprend des lignes de crédit bilatérales, un affacturage, un cash-flow opérationnel important et des emprunts à long terme. Les emprunts obligataires à long terme sont répartis de manière équilibrée avec des échéances allant de 2020 à 2027.

Selon ChannelPartnerInsight, Also a réalisé deux acquisitions cette année. Fin octobre, il a mis la main sur le distributeur bulgare Solytron qui revendique un chiffre d’affaires annuel de 110 millions d’euros et une part de marché supérieure à 30% dans le pays. En début d’année, il a acquis le grossiste polonais ABC Data. Cela lui a permis d’ajouter 1 milliard d’euros à son chiffre d’affaires et de se lancer dans quatre nouveaux pays (République tchèque, Slovaquie, Roumanie et Hongrie), tout en renforçant sa présence en Pologne et en Lituanie.