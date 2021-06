Devoteam annonce l’acquisition du spécialiste portugais des tests d’intrusion en tant que service (Pentesting as a Serviceou PTaaS) Intergrity afin de « consolider son orientation stratégique en cybersécurité ». Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Grâce à l’acquisition d’Integrity, Devoteam renforcera ses activités de conseil en matière de gouvernance, de risque et de conformité et sera en mesure d’offrir des services managés via Keep IT Secure 24, une plateforme dédiée, dans toute la région EMEA. Integrity rejoint l’équipe Cyber Trust de 650 consultants de Devoteam.

« Nos activités de tests d’intrusion chez Devoteam étaient jusqu’à présent concentrées sur des cibles et des clients spécifiques. Avec Integrity, ses équipes et ses plateformes, nous allons pouvoir offrir nos services de manière continue et globale tout en gardant un haut niveau d’expertise », explique dans un communiqué Renaud Templier, vice-président du groupe Devoteam, Trust & Cybersecurity.

« Notre intégration à Devoteam va nous permettre d’élargir nos offres pour accéder à un plus grand nombre de zones géographiques, de clients et d’activités. Elle renforcera nos capacités en matière de GRC – gouvernance, risque et conformité – afin de répondre et, nous l’espérons, d’anticiper les préoccupations et les enjeux majeurs des CISO et DPO, Chief Information and Security Officers et Data Protection Officer « , explique de son côté Rui Shantilal, PDG et cofondateur d’Integrity.

Cette acquisition renforce par ailleurs la présence de Devoteam au Portugal où l’ESN emploie environ 900 personnes.

Basé à Lisbonne, avec des bureaux à Londres et à Madrid, Integrity compte 85 salariés et revendique 200 clients. L’équipe de direction d’Integrity continue à gérer la société et à servir les clients. Cette acquisition renforcera en outre les activités de Devoteam au Portugal, déjà bien présente grâce à ses 900 employés.