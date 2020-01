Pourquoi avoir décidé de devenir revendeur Be-Cloud ?

Josselin Dauton – Après 10 ans d’expérience, sur différentes fonctions, autour des technologies Microsoft, j’ai éprouvé le besoin de relever un nouveau challenge. L’entreprenariat m’est alors apparu comme une évidence. Accompagner et guider les PME dans leurs usages autour des outils Cloud Microsoft est aujourd’hui la mission de Deywan. C’est grâce à son offre packagée que le partenariat avec Be-Cloud s’est concrétisé naturellement. Le Pack Be-Cloud s’adapte parfaitement aux enjeux de collaboration, de sécurité et de mobilité de mes clients, le tout de manière agile. S’adapter au rythme des PME est la clé de la réussite des projets, et mes clients en sont plus que satisfaits.

Ludovic Attard – Durant de nombreuses années, j’ai été client de Be-Cloud et j’ai toujours apprécié l’accompagnement efficace et de proximité dont ils ont, à chaque fois, fait preuve. Les équipes, leur expertise Microsoft et surtout la valeur ajoutée de l’offre “Pack Be-Cloud” adaptée aux PME m’ont souvent rassuré. Alors lorsque j’ai décidé de me lancer dans un nouveau challenge orienté transformation digitale des PME en Occitanie, il m’a semblé naturel de devenir partenaire Be-Cloud et de m’appuyer sur ce savoir-faire pour proposer une offre globale et clés en main à mes clients.

Gilles Ribeaucourt – Précédemment dirigeant d’une PME dans la distribution de services numériques auprès des PME et ETI, j’avais déjà opté pour les services Microsoft. Lorsque j’ai eu l’opportunité de créer ma propre entreprise pour devenir distributeur des services Microsoft, j’ai su me rapprocher de l’acteur leader des PME chez Microsoft : Be-Cloud.

C’est grâce à son offre packagée que le partenariat avec Be-Cloud s’est concrétisé naturellement.

Josselin Dauton CEO – Deywan

Quels ont été les leviers qui vous ont aidé à lancer votre activité ?

Josselin Dauton – Le premier levier est la prospection téléphonique. C’est LA clé. Le téléphone est, pour le lancement d’une activité, le seul moyen de rencontrer ses futurs clients. L’autre levier non négligeable est d’avoir pu profiter de la stratégie et actions marketing de Be Cloud : génération de leads, campagne emailings, campagnes d’appels.

Ludovic Attard – Lors de la création de ma société de conseil en transformation digitale pour les PME, je recherchais un positionnement, un produit et des services qui permettraient de répondre aux problématiques de sociétés à taille humaine. L’offre Be-Cloud a permis de répondre à mes attentes avec son offre adaptée à la transformation digitale des PME. L’apport de Be-Cloud en terme d’offres logiciels et de services m’a permis d’être rapidement légitime auprès des PME. Je peux aujourd’hui leur apporter rapidement des solutions clés en main à forte valeur ajoutée. L’aide commerciale et marketing de Be-Cloud a aussi été très précieuse car ils nous accompagne au quotidien et nous apporte des outils efficaces pour rapidement développer notre clientèle.

Gilles Ribeaucourt – Outre ma connaissance de la distribution de services numériques auprès des PME et la connaissance des services, un élément a été particulièrement important dans la création de ce projet : la clarté de la proposition de Be-Cloud. Son support opérationnel dans la commercialisation des services et sa mise en relation avec des experts pour la création d’une société de ce type ont réellement motivé mon choix.



Je peux aujourd’hui apporter rapidement à mes clients des solutions clés en mains à forte valeur ajoutée.

Ludovic Attard CEO – Be Cloud Solution Design

Quelles sont les perspectives d’avenir de votre activité ?

Josselin Dauton – Deywan souhaite se positionner comme un acteur majeur du conseil pour les PME. Pour ça je vais chercher à identifier l’ensemble des problématiques que rencontre une PME dans l’IT et identifier les solutions produit chez Microsoft ou de Service dans l’écosystème des partenaires pour répondre au mieux aux enjeux de mes clients.

Ludovic Attard – Nos perspectives d’avenir sont très bonnes. Nous avons réussi avec Be-Cloud à trouver un créneau porteur basé sur une qualité de produits et de services favorables au développement de notre portefeuille clients. Grâce à l’offre complète du Pack Be-Cloud, nous sommes considérés par nos clients comme un partenaire à valeur et non comme un simple revendeur de solutions Microsoft. Nous accompagnons au quotidien leur croissance en apportant des solutions concrètes et efficaces et cela est vraiment fortement lié au partenariat avec Be-Cloud.

Gilles Ribeaucourt – La progression de notre activité ne dépend que d’une seule chose : notre capacité à satisfaire nos clients. Dès lors, la priorité est bien de délivrer le service prévu et l’accompagnement de proximité souhaité par les PME. Toute notre énergie est orientée vers cela.