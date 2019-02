Entré dans le giron d’Accenture voici deux ans, Octo Technology change de direction. Le président et fondateur du cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale des entreprises, François Hisquin, s’en va, souhaitant prendre un peu de recul. Il laisse la direction à l’autre cofondateur, jusqu’à présent directeur général France de la société, Ludovic Cinquin, nommé CEO

Diplômé de CentralSupelec et de l’université technique de Munich, Ludovic Cinquin avait commencé sa carrière en tant qu’ingénieur qualité chez L’Oréal avant d’occuper les mêmes fonctions chez Renault. Il avait cofondé Octo Technology avec François Hisquin en 1998, occupant la fonction de directeur de la BU dédiée à l’architecture des applications.

Ludovic Cinquin a été l’orchestrateur de l’organisation du cabinet en « tribus » autonomes, ce qui l’a conduit, en parallèle de ses activités de dirigeant, à accompagner les grands comptes sur des sujets de transformation culturelle liée au digital. Il a notamment pour mission « de conforter le leadership d’Octo sur les solutions IA et les projets en méthodes agiles, et de renforcer avec Accenture son offre complète et unique de services de transformation digitale sur le marché français ».

« Je suis fier de succéder à François pour prendre les rênes de cette formidable entreprise, et l’emmener encore plus loin, aussi bien dans l’IA et les méthodes agiles que dans les solutions mobiles et la conception d’expériences utilisateurs, » affirme dans un communiqué Ludovic Cinquin. « La complémentarité entre Octo et Accenture se vérifie au quotidien chez nos clients. Ceux-ci bénéficient d’un éventail d’expertises technologiques et sectorielles, combiné à une capacité de mise en œuvre à grande échelle, qui est unique sur le marché. Aussi, depuis que nous avons rejoint Accenture, nous avons non seulement préservé la culture d’Octo, mais nous sommes également fiers qu’Accenture s’en inspire. Cette approche que l’on peut qualifier de « reverse integration », est suffisamment rare pour être soulignée et démontre l’intelligence avec laquelle Octo et Accenture ont imaginé ce rapprochement. »

« En tant que co-fondateur d’Octo et son dirigeant pour la France depuis 10 ans, Ludovic est incontestablement le plus qualifié pour prendre la tête de l’entreprise », indique de son côté Olivier Girard, président d’Accenture pour la France et le Benelux et président du conseil de surveillance d’Octo.

François Hisquin a quant à lui choisi de se concentrer sur la défense de l’environnement et la biodiversité ainsi que sur la Conférence USI (Unexpected sources of inspiration) qu’il a créée en parallèle d’Octo il y a 11 ans et qui réunit à Paris penseurs, innovateurs et créateurs pour montrer comment « naviguer par ces temps numériques ». « Après 20 ans consacrés au développement d’Octo, j’ai décidé de prendre un peu de recul et de me consacrer exclusivement à l’USI et à mes engagements au service des fondations de Jane Goodall et de Yann Arthus Bertrand. Je suis très fier de toutes les réussites collectives qui ont fait de ces vingt ans une période passionnante de ma vie, et d’Octo une entreprise reconnue et admirée pour ses valeurs et sa vision. J’ai toute confiance en Ludovic pour conduire Octo dans un futur encore plus passionnant » affirme-t-il.