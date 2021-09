Un nouveau chapitre s’ouvre pour ip-label, spécialiste français de la mesure et du pilotage de la performance des Services Digitaux. 20 ans après avoir fondé le groupe, Eric Varszegi a décidé de passer la main et dit oui au projet de deux repreneurs, Philippe Borfiga et Pierre Montcel. De nouveaux investisseurs font aussi leur entrée. La société de gestion Albarest Partners et Bpifrance prennent une participation majoritaire pour doter ip-label des moyens financiers nécessaires pour répondre à son plan de développement stratégique.

Ip-label s’est fait connaitre avec ses solutions pour améliorer la qualité de l’expérience utilisateur sur tous les sites ou applications en ligne. Pour identifier tout ce qui est source de perturbation, son équipe de consultants peut mettre en œuvre un pilotage de bout en bout, avec un ensemble de métrologie complet depuis les applications métiers jusqu’aux infrastructures IT et réseaux. Sa nouvelle solution phare Ekara permet de créer ses propres parcours utilisateurs sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Elle élargit ainsi la cible aux profils non-techniciens pour être utilisable dans tous les services de l’entreprise. Les solutions ip-label sont déployées chez 1000 clients, principalement des grands comptes, dans une vingtaine de pays.

Le groupe veut à présent se positionner sur le marché en pleine croissance du Digital Experience Management (DEM). Il ambitionne de devenir un acteur de référence en Europe en développant une nouvelle stratégie commerciale et avec des acquisitions ciblées.

Philippe Borfiga et Pierre Montcel vont assurer la co-présidence du groupe. Les deux repreneurs cumulent plus de 20 ans au sein d’ESN américaines ou françaises, à l’international et en France, des éditeurs de logiciel et des sociétés de conseil. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années chez EDS (Electronics Data System, désormais DXC Technology).