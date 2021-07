Après 3 ans de mandat, la directrice de la Mission French Tech a quitté ses fonctions hier mercredi 7 juillet, rapporte notre confrère du Midi Libre. Ce départ, sans communiqué de presse d’annonce jusqu’à présent, résulterait de tensions avec l’actuel secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O, et son équipe. Le directeur-adjoint de la Mission French Tech, Louis Fleuret, occuperait dès aujourd’hui le poste par intérim.

Le mandat de Kat Borlongan a été marqué par son implication en matière de diversité dans l’entreprenariat avec le programme French Tech Tremplin. Depuis mai 2018, une quinzaine de start-up françaises sont devenues des licornes – valorisées plus d’un milliard d’euros – et plusieurs palmarès mettent désormais en valeur des start-up françaises dynamiques (Next40 et French Tech 120) et œuvrant pour la transition écologique (Green20).