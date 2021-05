Dell boucle le premier trimestre de son nouvel exercice fiscal 2022 sur de solides résultats. Son chiffre d’affaires s’élève à 24,5 milliards de dollars, en hausse de 12%, en nette accélération sur les 2% de hausse enregistrés pour l’ensemble de l’exercice 2021.

Comme tous les grands constructeurs, le groupe texan profite d’un contexte favorable, avec la demande accrue de solutions de connectivité liées à la pandémie de Covid-19. Avec le redémarrage accéléré de l’économie, en particulier outre atlantique et en Asie, elle met du vent dans les voiles, en dépit des contraintes logistiques que font peser la pénurie de semi-conducteurs et de composants.

Les indicateurs de Dell s’inscrivent ainsi résolument dans le vert, à commencer par sa marge brute qui s’apprécie de 12% à 8 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation généré bondit pour sa part de 96% à 1,4 milliard de dollars ou 1,13 dollar dilué par action.

Toutes les divisions profitent de cette embellie à commencer par Client Solutions Group (PC, tablettes, périphériques), en hausse de 20% à 13,3 milliards de dollars.

Les revenus issus des ventes auprès des entreprises progressent de 14% à 9,8 milliards de dollars. Ceux auprès du grand public sont encore plus dynamiques : portés par l’explosion du télétravail, de l’enseignement à distance et du e-commerce, ils augmentent de 42% à 3,5 milliards de dollars.

Le redressement de l’activité d’infrastructure se confirme aussi, avec une hausse de 5% à 7,9 milliards de dollars. Dell la met au crédit de l’accélération des investissements de ses clients, avec un focus particulier pour la mise en place de solutions de Cloud hybrides. Elle profite surtout aux serveurs en hausse de 9% à 4,1 milliards de dollars, quand l’activité stockage s’affiche stable mais à un niveau confortable à 3,8 milliards de dollars.

Les bons résultats de VMware soutiennent également le trimestre de Dell, avec un chiffre d’affaires en progression de 9% à 3 milliards de dollars et un résultat opérationnel de 841 millions de dollars.

Ce premier trimestre solide conforte Dell dans sa stratégie de désendettement. La dette principale du groupe s’élève 27,9 milliards de dollars à la fin de ce trimestre contre 29 milliards à la fin du précédent. Pour accélérer son remboursement, Dell mise sur la forte génération de ses flux de trésorerie et surtout sur la cession de sa participation dans VMware qu’il espère réaliser au dernier trimestre de l’exercice 2022.

Ainsi, après avoir remboursé 5,5 milliards de dollars de sa dette principale au cours de l’exercice 2021, Dell se fixe un objectif de 16 milliards sur l’exercice 2022. De quoi conforter l’opinion positive des analystes financiers et rendre le groupe encore plus attractif auprès des clients et nouveaux investisseurs.