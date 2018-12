Au cours de l’assemblée générale de Dell qui s’est déroulée le 11 décembre au siège de Round Rock, les actionnaires ont approuvé le plan qui permettra à la société de retourner en bourse à la fin du mois grâce au rachat des actions reflets de VMware (cotées sous le symbole DVMT). C’est le 28 décembre prochain que la société reprendra le chemin du New York Stock Exchange qu’elle a quitté en novembre 2013, où ses nouvelles actions de classe C se négocieront sous le symbole Dell.

Sous la pression d’investisseurs comme Carl Icahn, Dell a été contraint de relever son offre de rachat des titres DVMT qui est passée de 21,7 milliards de dollars à 23,9 milliards de dollars. L’actionnaire activiste, qui possède 9,2% du capital du constructeur, ainsi que les autres principaux investisseurs ayant validé cette proposition, plus rien ne s’opposait au retour à Wall Street.

« Nous apprécions le soutien de nos actionnaires. Avec ce vote, nous simplifions la structure du capital de Dell Technologies et harmonisons les intérêts de nos investisseurs », a aussitôt commenté le patron et fondateur de Dell Technologies, Michael Dell, rapporte la presse américaine. « Cela renforce notre position stratégique, alors que nous continuons à offrir innovation, vision à long terme et solutions intégrées couvrant toute l’infrastructure, du bord au cœur, en passant par le cloud. Nous avons créé Dell Technologies pour être le partenaire le plus fiable de nos clients dans leur transformation numérique. »

« Nous pensons que Dell Technologies est le mieux placé pour réussir dans l’économie actuelle axée sur les données grâce à la collection unique d’entreprises que Michael et son équipe ont rassemblées. Nous souhaitons rester des investisseurs à long terme de l’entreprise », a affirmé de son côté Egon Durban, le directeur général de Silver Lake, le fonds d’investissement qui a épaulé Dell lors de sa privatisation, puis du rachat d’EMC.