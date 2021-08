Dell a enregistré un chiffre d’affaires, un résultat d’exploitation et des ventes de PC records au deuxième trimestre, et ce malgré la pénurie de composants qui affecte le secteur IT. « Malgré les pénuries d’approvisionnement dans l’industrie, nous avons expédié un nombre record de PC et d’écrans au deuxième trimestre », a expliqué Jeff Clarke, vice-président et co-directeur de l’exploitation de Dell Technologies à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels (dont les propos sont rapportés par CRN). « L’un de nos avantages durables est notre position dominante dans l’industrie et notre expertise en matière de chaîne d’approvisionnement, à la pointe du secteur », a déclaré de son côté le directeur financier Tom Sweet. « Cela nous a bien servi dans cet environnement, et nous gérons activement une demande supérieure à la capacité de l’industrie à fournir des circuits intégrés et des composants. »

Interrogé par un analyste sur l’impact réel de la pénurie sur l’activité PC, Jeff Clarke a déclaré que la société avait gagné des parts de marché dans les ventes totales de PC grand public et de PC professionnels, « plus que n’importe lequel de ses concurrents ». Il a indiqué que Dell gérait directement ses composants depuis très longtemps et avait des relations et des partenariats de longue date avec les fournisseurs du secteur. Il a ajouté sa société définissait ses besoins longtemps à l’avance.

Au cours du deuxième trimestre, Dell a engrangé un chiffre d’affaires de 26,12 milliards de dollars, en hausse de 15 % en année glissante.

Le Client Solutions Group (CSG) , composé essentiellement de PC, a vu ses revenus bondir de 27% à 14,3 milliards de dollars. Les ventes de la branche professionnelle ont grimpé de 32% à 10,6 milliards de dollars ,celles de la branche grand public ont de leur côté augmenté de 17% à 3,7 milliards de dollars.

L’Infrastructure Solutions Group (ISG) a quant à lui enregistré un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars, en croissance de 3%. Les ventes de serveurs et de réseaux ont enregistré près de 4,5 milliards de dollars (+6%) tandis que les livraisons de solutions de stockage ont baissé de 1% à environ 4,0 milliards de dollars.

La firme de Round Rock a également engrangé 3,1 milliards de dollars de revenus de VMware (+ 8 %), ainsi que des revenus de 288 millions de dollars de ses autres entreprises, en forte baisse comparé aux 457 millions de l’année dernière.

Pour le trimestre, Dell déclare un bénéfice net GAAP de 880 millions de dollars, ou 1,05 dollar par action, en baisse de 20% sur un an. Sur une base non-GAAP, le bénéfice net est de 1,9 milliard de dollars, soit 2,24 dollars par action, en hausse de 18%.