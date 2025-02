Le pionnier américain du stockage défini par logiciel (SDS) signe avec le fabricant français de microprocesseurs Kalray pour acquérir les actifs d’Arcastream.

Arcastream est spécialisée dans les systèmes de fichiers parallèles et offre des performances élevées pour les données semi-structurées et non structurées. Elle est pertinente pour des secteurs tels que l’IA, le calcul haute performance (HPC), les soins de santé et les médias, selon DataCore.

Ce rachat s’inscrit dans la stratégie Next menée par le PDG de Datacore, Dave Zabrowski (cf. photo). Elle consiste à « adresser l’ensemble des problématiques de stockage bloc, fichier et objet pour des environnements cloud, edge ou Kubernetes et sur n’importe quelles plateformes matérielles ». Avec cette acquisition, DataCore se positionne désormais comme un fournisseur de solutions de stockage universelles. Cette opération renforce également les partenariats stratégiques, notamment avec Dell Technologies.

Selon un communiqué, le montant de la transaction pourrait aller jusqu’à 20 millions d’euros avec un premier paiement de 12,5 millions d’euros, un contrat de prestations de service de 2,5 millions d’euros sur l’exercice 2025, et un complément de prix pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros, sous réserve de critères de performance commerciale de Datacore sur la ligne de produit Ngenea vendue au cours de l’exercice 2025, payable au 1er trimestre 2026.