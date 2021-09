D’après le cabinet de recrutement Robert Half, les postes dans l’ingénierie Réseaux & Systèmes et la vente de solutions SaaS font partie des « 10 jobs en or de 2021 ». On ne parle pas de métiers passion ici mais de facilité à être recruté.e et bien rémunéré.e par une entreprise.

« Pour accompagner la reprise économique post-pandémie, les entreprises font face à des besoins de compétences d’importance majeure », explique Albane Prieto, la directrice des bureaux de La Défense et Saint-Denis chez Robert Half. « D’une part les fonctions vitales sans lesquelles les entreprises ne peuvent pas fonctionner, de l’autre, les métiers devenus indispensables à la croissance, comme les experts du digital et les commerciaux. Pour ces profils très demandés, les entreprises sont prêtes à mettre le prix afin d’attirer les meilleurs talents. »

Sans surprise, les trois places du podium sont occupées par des métiers de la finance : comptable général, gestionnaire de paye et responsable comptable. Le reste se répartit entre les métiers commerciaux, IT, juridiques et RH.

Pour ce qui est de l’administration et l’ingénierie système et réseaux, la rémunération varie de 40.000 à 55.000 euros brut annuels. Pour en savoir plus sur ce rôle, une fiche métier réalisée par Robert Half est disponible ici.

En ce qui concerne la rémunération des commerciaux et commerciales SaaS, le salaire fixe brut annuel médian est de 50.000 euros. Plus précisément, il va de 40.000 euros au 25ème percentile à 60.000 euros au 75ème. « Pour assurer leur digitalisation, les entreprises ont eu besoin ces derniers mois de mettre en place de nouveaux logiciels pour assurer leur fonctionnement. D’où le besoin de commerciaux pour vendre ces solutions digitales. Les « seniors » (5 à 8 d’expérience) sont particulièrement recherchés pour cette fonction. D’autre part, de nombreuses startup créées ces dernières années ont atteint un niveau de maturité qui leur permet de vendre leurs logiciels à des grands comptes », explique Quentin de Beaufort, senior manager IT et Digital chez Robert Half.