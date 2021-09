Damian Saura, l’ex-vice-président des ventes de MTI France, devenu conseil en management en 2018, a rejoint au printemps l’ESN américaine la société Intuitive Technology avec pour mission d’en assurer la direction du développement en France.

Société de 260 personnes ayant réalisé 35 millions de dollars en 2020, Intuitive Technology est spécialisée dans les services professionnels et de support et la délégation d’experts autour des grands clouds publics (AWS, Azure GCP), le Devops et le DevSecOps. Elle adresse une clientèle de grands comptes et de grosses PME internationale qu’elle accompagne dans une quarantaine de pays et à qui elle fournit des prestations d’audit d’éligibilité au Cloud, de formation à la méthodologie Devops/DevSecOps, de transformation et de migration dans le Cloud…

Implantée à Londres depuis trois ans, Intuitive a déjà noué des contacts avec des clients français, notamment dans les télécoms et la Banque. Damian Saura s’est fixé comme objectif de recruter 5 ou 6 clients sur les services professionnels la première année et autant en délégation. Pour l’instant, c’est sur la délégation que le marché français réagit le mieux, avec 70% des opportunités détectées, selon Damian Saura. Les services professionnels, sur lesquels la société réalise 70 à 80% de son activité, prendront probablement plus de temps à décoller en France.

Pour l’heure, il s’appuie sur une équipe d’une douzaine de consultants internationaux pour répondre aux sollicitations des clients. Mais l’objectif est de recruter rapidement des consultants en France. Bien que ces consultants soient le plus souvent indépendants, Intuitive Technology s’efforce de construire des relations sur le terme avec eux, en leur donnant accès à des programmes de formation leur permettant de maintenir un niveau élevé de certification, gage de qualité pour l’ESN.

Une stratégie payante : Intuitive Technology s’est classée en 20e position dans le dernier top 150 croissance de CRN avec une croissance de 138% entre 2018 et 2020 et la société revendique un taux de rétention clients de 98%.