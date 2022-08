Six ans après son premier LBO mené avec Bee Up Capital (ex-Industries et Finances Partenaires), Cyllene repart sur un second LBO avec un consortium d’investisseurs regroupant trois fonds de premier plan : Amundi Private Equity Funds, UI Investissement et Société Générale Capital Partenaires.

Les modalités détaillées n’ont pas été divulguées mais l’opération s’est conclue fin juillet sur la base d’une valorisation de l’ordre de 150 M€ pour Cyllene assortie d’une augmentation de capital correspondant à plus de la moitié de cette valorisation. Profitant de l’occasion, le management a renforcé sa participation, montant de moins de 15% à plus de 20% du capital. Au passage, le nombre de managers associés a doublé passant de dix à vingt.

Au cours de son premier LBO, Cyllene a mené dix opérations de croissance externe, portant son chiffre d’affaires de moins de 30 M€ à plus de 60 M€. Dans le même temps son résultat d’exploitation a plus que doublé. L’objectif initial était d’atteindre 100 M€ à terme mais l’équipe dirigeante a souhaité privilégier la rentabilité en soignant les phases d’intégration. Cette fois, le plan prévoit un doublement du chiffre d’affaires – à 120 M€ – et de l’Ebitda en cinq ans.

La stratégie de développée reste tournée vers la croissance externe. Le groupe pourra compter à cet effet sur un soutien plus important des banques qui lui ont ouvert 25 M€ de lignes de financement. Au cours des dernières années, Cyllene a aussi eu le temps de bien huiler ses process d’intégration et ses outils internes, ce qui lui facilitera la tâche.

L’une de ses priorités va être de renforcer son maillage territorial. Établi à Montbelliard, Nanterre, Saint-Brieuc, Lyon, Lille, Troyes et Strasbourg via une dizaine de points de présence, Cyllene souhaite notamment s’implanter dans le Sud-Ouest. Un projet d’ouverture à Bordeaux est en passe d’aboutir pour cette rentrée 2022.

Cyllene souhaite également accélérer sur la donnée, son cœur de métier historique, et la cybersécurité. Montée de zéro il y a quelques années, cette dernière activité représente actuellement 1 M€ de services et mobilise une équipe d’une dizaine de personnes. Autre enjeu sur les cinq prochaines années : monter en puissance sur les problématiques de green IT. La société œuvre à la réduction de son empreinte carbone et a publié son premier rapport RSE détaillé l’année dernière.