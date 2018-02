CyberArk vient de nommer Rich Turner au poste de vice-président des ventes pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il sera en charge de l’exécution stratégique des actions commerciales et channel afin de développer les opportunités commerciales de la solution Privileged Account Security de l’éditeur.

« Rich Turner apporte à CyberArk une solide discipline opérationnelle et commerciale, une expertise régionale et une importante connaissance sur l’industrie de la sécurité », explique dans un communiqué Ron Zoran, chief revenue officer chez CyberArk.

Rich Turner possède une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la sécurité obtenue à travers les divers postes de direction et de gestion commerciale qu’il a occupés. Il était précédemment président de la région EMEA chez FireEye. Auparavant, il a occupé le poste de CEO chez l’éditeur britannique de cybersécurité Clearswift Systems. Il avait avant cela assuré différentes fonctions de management chez RSA, dont celles de vice-président EMEA, vice-président EMEA et Asie/pacifique, et vice-président en charge du channel mondial.