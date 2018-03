CyberArk a acquis Vaultive, un fournisseur de solutions de sécurité dans le cloud basé à Boston. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Cette acquisition vient renforcer la position de CyberArk dans la protection des infrastructures et des applications contre l’exploitation des comptes à privilèges, des informations d’identification et des données secrètes. En s’appuyant sur la technologie Vaultive, l’éditeur israélien offre ainsi une visibilité et un contrôle accrus sur les utilisateurs ayant des accès à privilèges, ainsi que sur les administrateurs SaaS, IaaS et PaaS, sans affecter leur activité.

L’expérience mobile et cloud-native de Vaultive permettra de compléter la solution Privileged Account Security de CyberArk destinée à protéger ces utilisateurs privilégiés, cibles fréquentes des cyberattaques.

« L’équipe de Vaultive apporte à CyberArk une technologie innovante et une expérience de pointe dans l’industrie du cloud. Nous sommes impatients d’intégrer la technologie pour ajouter un niveau de profondeur supplémentaire et une protection proactive pour les entreprises confrontées à une surface d’attaque en expansion dans le cloud », explique dans un communiqué Udi Mokady, président et CEO de CyberArk. « Vaultive offre une base solide pour accélérer la stratégie de sécurité cloud de CyberArk, qui devient ainsi le seul fournisseur capable d’étendre la sécurité des comptes à privilèges aux administrateurs et aux utilisateurs bénéficiant d’accès à hauts-pouvoirs dans les environnements cloud avec ce niveau de détail et de contrôle. »