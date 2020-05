Le spécialiste israélo-américain de la gestion des accès à privilèges (PAM) CyberArk a dépensé 70 millions de dollars en numéraire pour acquérir Idaptive. Cette spun-off de Centrify basée à Santa Clara est spécialisée dans l’authentification unique (SSO), l’authentification multifacteur (MFA), la gestion du cycle de vie des identités et l’analyse du comportement des utilisateurs permettra une approche axée sur la sécurité pour gérer les identités de façon adaptative et sensible au contexte, afin de réduire considérablement les risques explique CyberArk dans un communiqué. Les clients pourront ainsi améliorer leur sécurité globale et répondre aux exigences réglementaires complexes tout en conservant une expérience utilisateur transparente.

« Avec l’augmentation des cyberattaques, les organisations ont besoin de solutions modernes et complètes pour prendre de meilleures décisions d’accès et d’autorisation en continu pour un large éventail d’utilisateurs », affirme dans le document Udi Mokady, fondateur, président et CEO de CyberArk. « Avec Idaptive, CyberArk offrira aux clients une approche SaaS, axée sur la sécurité et la gestion des identités – avec en son cœur la gestion des accès privilégiés – qui réduit les risques, simplifie les opérations et améliore l’agilité de l’entreprise. »

Appartenant au fonds Thoma Bravo, Idaptive est dirigé par Danny Kibel, qui occupait les fonctions de vice-président de l’ingénierie et des opérations de Centrify avant l’essaimage d’Idaptive en août 2018. Cet ancien responsable de la sécurité informatique des environnements critiques de l’armée israélienne a notamment travaillé chez Cisco et ServiceNow.

En 2019, CyberArk a engrangé 433,9 millions de dollars, un chiffre d’affaires en hausse de 26% par rapport à 2018 pour un bénéfice net GAAP de 63,1 millions de dollars.

Un temps convoitée par Check Point, la firme basée à Petach Tikva (Israël) et Newton (Massachussetts) s’est offert le spécialiste de la sécurisation du DevOps Conjur en 2017 et Vaultive, un fournisseur de solutions de sécurité dans le cloud basé à Boston en 2018.