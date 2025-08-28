Souvenez-vous : en juillet 2024, le géant texan de la sécurité cloud CrowdStrike et le géant logiciel Microsoft se renvoyaient la balle pour déterminer qui était responsable de la panne informatique mondiale ayant touché 8,5 millions de PC. Aujourd’hui, Crowdstrike s’estime encore affecté des conséquences de cette panne.

Pour autant, la société étatsunienne de cybersécurité vient d’annoncer une acquisition de quelques centaines de millions de dollars ainsi qu’un chiffre d’affaires trimestriel de 1,17 milliard de dollars sur la période allant de mai à juillet 2025. Ce montant est en hausse de 21% par rapport à la même période l’an précédent. Les revenus sont supérieurs aux prévisions de la bourse de Wall Street.

La plateforme SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité) de nouvelle génération de Crowdstrike a enregistré une croissance de ses ventes de 95% par rapport à la même période l’année précédente. Le chiffre d’affaires annuel récurrent généré par cet outil a dépassé les 430 millions de dollars.

« Notre plateforme Falcon Next-Gen est en passe de devenir un concurrent encore plus redoutable dans notre secteur grâce à notre nouvelle acquisition », déclare George Kurtz, PDG et co-fondateur de Crowdstrike (cf. photo). Le géant de la cybersécurité vient en effet de conclure un accord pour acquérir Onum, une start-up espagnole fondée en 2022, spécialisée dans la gestion des pipelines de données et leur filtrage en temps réel. Le montant de la transaction est de 290 millions de dollars.

En huit ans, CrowdStrike a acquis huit entreprises, dont Humio en 2021 pour 400 millions de dollars et Flow Security, en 2024, pour 200 millions de dollars environ.