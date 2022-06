L’écosystème mondial du cloud public ne montre pas de signe de ralentissement en début d’année. Selon les dernières données de Synergy Research Group, ses revenus ont progressé de 26% d’une année sur l’autre au premier trimestre 2022 pour atteindre 126 milliards de dollars.

Le segment des services IaaS et PaaS a le taux de croissance le plus élevé (+36%) et se taille la part du lion avec 44 milliards de dollars de revenus. Les trois autres segments réunis –cloud privé, SaaS et réseaux de diffusion de contenus (CDN)- progressent de 21% et totalisent 54 milliards de dollars. De leur coté, les fournisseurs de cloud public ont investi 28 milliards de dollars dans leur infrastructure de centres de données au premier trimestre, soit une progression de 28% d’une année sur l’autre.

« Les marchés liés au cloud public connaissent généralement une croissance allant de 15 % à 40 % par an, le PaaS et l’IaaS en tête. Au cours des cinq prochaines années, les taux de croissance s’estomperont inévitablement à mesure que ces marchés deviendront de plus en plus massifs, mais nous prévoyons toujours des taux de croissance annuels qui se situent généralement entre 10% et 30% », déclare John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group.

Selon l’analyste le marché devrait encore doubler de taille dans les 3 à 4 prochaines années pour être en mesure de répondre à la demande. Malgré une rude concurrence, les opportunités et les perspectives restent envieuses pour les acteurs de l’écosystème.