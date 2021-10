A l’occasion de la convention 2021 des utilisateurs francophones de SAP (USF), le directeur général de SAP France Frédéric Chauviré vient d’officialiser le recrutement de Valérie Chazalon en tant que directrice des partenariats de la filiale de l’éditeur allemand de progiciels de gestion.

Cette création de poste est le signe d’un renforcement à venir des relations avec les partenaires. Elle implique le suivi d’un programme SaaS intitulé « Rise with SAP », un ensemble modulable de services cloud accessible via un modèle de souscriptions par abonnement, et la formation de 3.000 nouvelles recrues d’ici 2024. « Portés par un contexte qui a plus que jamais accéléré la mutation digitale des entreprises, nous sommes déterminés à faire rayonner l’écosystème SAP France et inciter de nouveaux profils à rejoindre l’aventure », commente Frédéric Chauviré dans un communiqué.

Diplômée de l’ESSCA à Angers, Valérie Chazalon dispose d’une solide expérience de la gestion et de l’animation de réseaux de partenaires. Auparavant, elle était directrice des alliances mondiales de l’éditeur SaaS américain Apptio. Entre autres postes, elle a également été directrice channel EMEA de ServiceNow et responsable de la relation avec IBM France chez VMware.