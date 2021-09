Une nouvelle acquisition pour C’Pro cet été ! 3A Engineering, société aveyronnaise spécialisée en informatique et en impression, rejoint la filiale C’Pro Sud du groupe valentinois. Créée en 1986, 3A emploie 22 personnes et réalise 4 M€ de chiffre d’affaires. Elle est l’un des principaux partenaires régionaux de HP, Dell, Toshiba et Sharp. Fabrice Porte, le directeur général de C’Pro Sud, en prendra la direction tandis que les deux dirigeants historiques de 3A, Pierre Roger et Michel Levêque, en accompagneront le développement aux côtés de Jean-Philippe Linou, directeur régional de la filiale.

Dans un communiqué daté du 27 juillet, Fabrice Porte commente ainsi l’opération : « Nous renforçons notre position sur la région Occitanie et allons pouvoir nous développer plus largement sur une clientèle de PME (…) Ce rapprochement présente un double intérêt de consolidation et de diversification. » Avec cette nouvelle présence à Onet-le-Château, proche de la ville de Rodez, C’Pro Sud compte notamment renforcer son offre de dématérialisation et copieurs en Aveyron.