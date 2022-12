En avril dernier, l’entreprise angevine Spécinov spécialisée dans le développement de logiciels à façon et la gestion de documents annonçait être la première ESN à obtenir le label Numérique Responsable (NR) de niveau 2 pour sa démarche d’écoconception d’application Web et mobiles. L’aboutissement d’une démarche initiée dès 2017. Quel a été son parcours et qu’est-ce que cette labellisation a changé dans son modèle économique et sa dynamique de croissance… ? Entretien avec Sébastien Chaslin, son dirigeant (photo).

Channelnews : quand et dans quel contexte est né l’engagement de Spécinov pour le numérique responsable ?

Sébastien Chaslin : En 2017, nous avons répondu à un appel à projet de la communauté de professionnels du numérique du Grand Ouest ADN Ouest cofinancé par l’Ademe (Agence pour la transition écologique) visant à faire découvrir l’écoconception. Cette démarche nous a permis de prendre conscience de l’impact du numérique et nous a amené à faire évoluer nos pratiques en matière de développement de logiciels et d’achats. Nous avons mis en place un plan d’action interne et contribué à construire une communauté numérique responsable au sein d’ADN Ouest, jusqu’à signer en 2019, avec une vingtaine d’autres entreprises de l’Ouest, la charte numérique responsable de l’INR (institut numérique responsable) à l’issue d’un challenge écoconception organisé par l’ESAIP (école d’ingénieurs à Angers).

Channelnews : Qu’est-ce qui vous a poussé à aller jusqu’à la labellisation NR ?

Sébastien Chaslin : En 2020, nous avons été sélectionnés avec une dizaine d’autres PME dans un programme piloté par l’agence Lucie [spécialisée dans l’accompagnement des organisations dans leur démarche RSE et numérique responsable] et cofinancé par Bpifrance visant à approfondir notre démarche RSE et numérique responsable. C’est dans le cadre de ce programme et du nouveau plan d’action qui en a découlé, que nous avons décidé d’aller jusqu’à la labellisation. Une façon pour nous de crédibiliser notre démarche et de démontrer notre engagement dans un contexte marché de plus en plus porteur.

Channelnews : Cette démarche éco-responsable vous a-t-elle conduit à transformer votre modèle économique ?

Sébastien Chaslin : Non. On reste sur un modèle classique de prestataire de services numériques avec des revenus étroitement liés au nombre de jours/homme facturés. L’impact se situe au niveau de la méthodologie employée et de l’offre. Depuis deux ans, tous nos projets sont éco-conçus. Cette année, on a lancé une offre d’audit (basé sur un outil gratuit baptisé Kastor) et de formation et on tend à proposer un accompagnement complet aux clients souhaitant aller plus loin dans la conception responsable de services numériques.

Channelnews : Est-ce que cette démarche numérique responsable est un accélérateur de croissance ?

Sébastien Chaslin : C’est en tout cas un facteur de recrutement de nouveaux clients. Si une majorité de clients ne sont pas encore sensibilisés au sujet, ils sont de plus en plus nombreux à venir nous trouver pour notre engagement numérique responsable. Mais notre principale ambition reste d’assurer la durabilité de la structure. Sur l’exercice s’achevant fin mars, nous devrions terminer légèrement au-delà des 1,375 M€ enregistrés sur l’exercice précédent (avec un effectif de 20 salariés).