L’entreprise angevine Spécinov, spécialisée dans l’écoconception d’applications web et mobile, annonce avoir reçu la labellisation Numérique Responsable (NR) de niveau 2 pour sa démarche en faveur d’un numérique plus responsable depuis 2017.

Dans le contexte actuel où le secteur numérique est responsable de 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (contre 2,5% pour l’aviation civile), la certification NR vise à réduire l’empreinte écologique, sociale et économique des technologies. Il est opéré par l’Agence Lucie et co-construit par l’Institut du numérique responsable, le Ministère de la transition écologique et solidaire, l’Adème et WWF.

« Nous sommes convaincus que l’écoconception va devenir un point de passage obligé pour les développeurs et les éditeurs. Grâce à elle, nous limitons le besoin de puissance des terminaux et donc le besoin d’en changer régulièrement pour afficher des contenus sans cesse plus volumineux. Nous nous sommes fixés pour mission d’accompagner nos clients vers la sobriété numérique », expose le dirigeant de Spécinov, Sébastien Chaslin. Il explique que « le label numérique responsable attribué par Lucie n’est octroyé que pour une durée de trois années afin d’encourager les entreprises labellisées à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. D’ici 18 mois, nous serons à nouveau audités (par Bureau Veritas) et aurons à prouver que nous nous tenons au plan d’engagement proposé au comité de labellisation ».

Rappelons que Spécinov ne date pas d’hier. Cette entreprise de services numériques a été fondée en 1989 et a pris le virage vers la transition écologique en 2017.

Depuis, Sébastien Chaslin pilote également la communauté « Numérique Responsable » d’ADN Ouest, une association nantaise qui regroupe environ 640 acteurs de la filière numérique en Pays de la Loire et Bretagne.