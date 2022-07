Six ans tout juste après sa création, Constellation est en passe de franchir le seuil des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe de distribution et de services numériques vient ainsi de clôturer son exercice 2021 sur un chiffre d’affaires cumulé de 93 millions d’euros, en croissance de plus de 50% par rapport aux 61 millions d’euros de l’exercice 2020 – dont 11% de croissance organique. En tenant compte de l’entièreté du périmètre de ses dernières acquisitions – Easyteam, Clariteam et Secureware – intervenues au cours de l’exercice, son chiffre d’affaires annuel atteint même 105 M€.

Importante source de satisfaction pour le groupe : le poids de ses revenus récurrents qui progressent de plus de 40% à 51 M€, soit 55% du chiffre d’affaires. Des revenus récurrents qu’il tire pour l’essentiel de ses services d’infogérance, de Cloud, d’hébergement, de son centre de sécurité opérationnelle (SOC), de la vente de liens télécoms et de ses services de maintien en condition opérationnelle (MCO).

Autre motif de satisfaction : la croissance de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), qui progresse de 37%. « Le groupe atteint la taille critique et commence à récolter les fruits de ses investissements passés sur plusieurs offres de services, notamment le Cloud, le SOC, le MCO, le développement et la transformation du système d’information », se félicite Etienne Besançon (photo), président-fondateur du groupe.

Petite ombre au tableau néanmoins : les tensions sur les approvisionnements qui lui ont fait perdre 4 M€ de revenus sur l’exercice et qui s’exacerbent sur l’exercice en cours avec déjà 10 M€ de facturations perdues sur le premier semestre.

De même, les difficultés de recrutement restent vives et conduisent parfois à laisser échapper des projets fautes de ressources disponibles. Fort d’un turnover relativement faible autour de 10%, groupe continue toutefois de renforcer son effectif, passé de 475 à 504 personnes en six mois.

Une capacité à recruter et à retenir les talents qui devrait l’aider à absorber l’augmentation attendue de son activité au cours des prochains mois. « Malgré le contexte économique fortement anxiogène, je ne vois pas de ralentissement majeur se profiler sur nos métiers, commente Etienne Besançon. Au contraire, les entreprises ont toujours un besoin important de conseil et de technologies pour transformer leur business. Le carnet de commandes continue de grossir et j’anticipe plutôt une accélération de l’activité ».

Une accélération qui devrait se faire sentir sur ses métiers traditionnels mais qui devrait aussi être alimentée par ses nouveaux métiers d’accompagnement des entreprises dans leur stratégie bas carbone, actuellement en plein décollage. À cette croissance organique devrait s’ajouter prochainement de nouvelles opérations de croissance externe. Quatre dossiers sont actuellement en cours de finalisation, qui devraient amener à Constellation s’ils aboutissent 40 M€ de chiffre d’affaires annuel additionnel. De quoi dépasser les 130 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours et se rapprocher de son objectif de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2025.

