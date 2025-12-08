Conscio Technologies, éditeur de solutions de sensibilisation à la sécurité informatique, annonce une campagne de recrutement de partenaires pour accélérer sa croissance à l’échelle nationale.

Conscio Technologies est centré sur la sensibilisation à la cybersécurité. Basée à Plescop en Bretagne, l’entreprise développe des solutions logicielles telles que Sensiwave pour aider les organisations à renforcer leur culture cybersécurité. L’entreprise s’est distinguée par son approche pratique et ludique, formant plus de 3 millions d’employés à travers plus de 400 projets. Conscio Technologies continue de croître et de développer des partenariats stratégiques pour améliorer son offre à une échelle plus large.

Dans ce contexte, l’éditeur compte renforcer son réseau de partenaires pour distribuer son offre. Conscio Technologies souhaite ainsi constituer un réseau de distribution composé d’intégrateurs, de cabinets de conseil et de sociétés de services bénéficiant d’un solide positionnement dans le secteur de la cybersécurité.

Cette évolution du modèle de vente est une réelle innovation pour Conscio Technologies qui va pouvoir démultiplier ses relais commerciaux et permettre au plus grand nombre d’accéder à ses solutions. Pour les partenaires, il s’agit d’une opportunité unique d’offrir toujours plus de valeur ajoutée à leurs clients et leur permettre de réduire significativement leur exposition au risque cyber. En distribuant des solutions éprouvées, les partenaires vont donc renforcer significativement leur avantage concurrentiel et commercialiser aisément une offre plébiscitée par les entreprises et institutions publiques.

D’ores et déjà, de premiers accords ont été conclus avec des acteurs de grande ampleur. Sur les prochains mois, Conscio Technologies souhaite tisser des accords dans toutes les régions pour s’entourer de partenaires locaux qui joueront la carte de la proximité avec leurs clients.

Morgane SROKA chez Conscio Technologies « Accroitre notre réseau de distribution est une priorité pour Conscio Technologies. À travers de nouvelles alliances, nous comptons étendre nos parts de marché vers de nouveaux types d’acteurs et secteurs d’activité. En distribuant et en intégrant nos solutions, nos partenaires pourront proposer une offre de sensibilisation éprouvée, multi-format, souveraine et adaptée à leurs organisations et attentes. »