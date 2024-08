ConnectWise finalise un accord de rachat du fournisseur de solutions de continuité d’activité et de reprise après sinistre Axcient pour un montant estimé entre 400 et 500 millions de dollars, d’après des sources de CRN.

Selon le site web d’Axcient, sa plateforme x360 offre aux MSP « des capacités flexibles de reprise après sinistre. Avec une seule plateforme pour tout protéger, il est possible d’assurer la continuité des activités, réduire les coûts récurrents et stimuler les profits et la croissance ». Cette opération pourrait remédier à l’image de ConnectWise, assez écornée par plusieurs vulnérabilités critiques au sein de ses solutions.

ConnectWise – acquise par Thoma Bravo en 2019 – ne disposait pas encore de ligne de produits de continuité d’activité.

Pour mémoire, la société ConnectWise réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 75 millions de dollars, un ebitda de près de 30 millions de dollars et une croissance de 25% en glissement annuel.

CRN suggère que ConnectWise veut ainsi concurrencer la plateforme MSP de Kaseya qui a acquis le fournisseur de sauvegarde de stockage Datto en juin 2022 pour un montant de 6,2 milliards de dollars.