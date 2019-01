Pulse Secure va entreprendre un grand nettoyage au sein de son channel nous apprend CRN. Cette opération s’accompagnera d’une refonte du programme partenaires.

Le fournisseur de solutions d’accès et de sécurité reclassera ses partenaires en trois niveaux en fonction de leurs compétences, de leur expertise et de leur croissance : Autorised, Prefered et Elite. Il en profitera pour passer de 4.500 partenaires aujourd’hui à 1.500 à 2.000 partenaires, en se débarrassant des fournisseurs de solutions qui n’effectuent plus de transactions actives avec la société, a expliqué à nos confrère le patron du channel mondial de la société, Aaron Moroson. « Nous nous concentrons de plus en plus sur les partenaires qui souhaitent vraiment s’engager », a déclaré ce dernier.

Environ 10% des partenaires devraient obtenir le statut Prefered et 6% le statut Elite. Les partenaires Elite devront compter au moins deux employés possédant un total de quatre certifications, dont l’une pour l’offre de contrôle d’accès au réseau (NAC) Pulse Policy Secure. Les partenaires Prefered, quant à eux, devront avoir au minimum un employé possédant au moins deux certifications, dont l’un pour Pulse Policy Secure.

Mises en place à la fin du mois de juin, ces certifications nécessiteront entre trois et cinq jours de formation. Les partenaires connaissant parfaitement bien le sujet pourront toutefois passer l’examen sans suivre de formation au préalable et bénéficieront pendant un temps limité d’une remise destinée à compenser les coûts engagés pour la certification.

Aaron Moroson a déclaré qu’actuellement les seules incitations financières proposées par Pulse Secure étaient des rabais accordés pour l’enregistrement des ventes, qui seront conservés. A l’avenir, les partenaires certifiés et/ou affichant une croissance des ventes Pulse Secure bénéficieront par ailleurs de rabais et de fonds de développement marketing. Le directeur channel a précisé que les partenaires Elite recevraient un rabais d’un point pour chaque tranche de 5% de croissance du chiffre d’affaires, avec une réduction maximale de cinq points. Les partenaires Prefered bénéficieront de leur côté d’un rabais de 0,5 point pour chaque tranche de 5% de croissance, avec une réduction maximale de 2,5 points. Enfin, les partenaires Elite seront éligibles à des fonds de développement marketing équivalents à 2% des transactions enregistrées au cours d’un trimestre, ce pourcentage sera ramené à 1% pour les partenaires Prefered.