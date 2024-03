Après un exercice 2022 en forte croissance (+28,5%), Computacenter est encore parvenu à faire progresser ses revenus de 7% en 2023, à 6,9 milliards de livres sterling. Malgré l’environnement plus incertain, le groupe de distribution et de services britannique a pu s’appuyer sur la poursuite des investissements technologiques de ses grands clients. Le chiffre d’affaires de sa principale activité de négoce (Technology Sourcing), s’affiche ainsi en hausse 7,9% à 5,3 Md£, tiré par une demande accrue dans les domaines des réseaux et des centres de données, compensant la faiblesse sur la partie postes de travail d’entreprise.

Les revenus des services progressent plus modestement, de 4,2% à 1,6 Md£. Dans le détail, les revenus des services professionnels ont augmenté de 6,6% (679M£) et ceux des services managés de 2,5% (958 M£). Pour ces derniers, Computacenter fait part d’importants contrats signés en fin d’année, qui devraient améliorer les performances en 2024.

Au niveau des autres indicateurs, Computacenter a amélioré sa marge brute à 15,1% (14,6% en 2022) ainsi que son bénéfice ajusté avant impôt, en hausse de 5,4% à 278 M£. Le bénéfice dilué par action progresse de 8,9% à 173,2 pence. Les fonds nets ajustés de trésorerie grimpent à 459 M£ contre 244 M£ un an plus tôt.

« Nous avons réalisé notre dix-neuvième année consécutive de croissance du bénéfice ajusté par action, surperformant nos marchés en 2023 », a commenté Mike Norris, PDG de Computancenter. « Nous avons géré efficacement un contexte macroéconomique incertain et des pressions inflationnistes, réduit considérablement nos stocks, ce qui nous a permis d’obtenir une position de trésorerie nette record. Comme prévu, nous avons intensifié nos investissements dans des initiatives stratégiques pour soutenir notre compétitivité et notre croissance future. »

Les résultats de la filiale française sont globalement en phase avec ceux du groupe, avec une progression des revenus de 6,2% à 663 M£. Elle surperforme sur la partie négoce avec des revenus de 480 M£ en hausse de 10,1% mais est en retrait sur les services avec des revenus en hausse de 3,1% à 184 M£. Les services managés baissent même de 2,6% à 133 M£.

Les revenus des deux principales filiales que sont l’Amérique du Nord (2,7 Md£, +9,6%) et l’Allemagne (2M£, +8%) progressent bien davantage que ceux du Royaume-Uni (1,2 Md£, +4,4%), pénalisé par une focalisation sur les solutions pour le lieu travail.

Concernant ses perspectives, le groupe déclare : « Dans l’ensemble, nous prévoyons de nouveaux progrès en 2024, avec une croissance pondérée sur le second semestre, reflétant une comparaison nettement plus difficile au premier semestre qu’au second ».