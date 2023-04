Le groupe de distribution et de services britannique Computacenter a bouclé un exercice 2022 solide avec un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de livres sterling en hausse de 28,5%. L’activité principale de négoce (Technology Sourcing) a bondi de 36,7% à 4,9 Md£. Les revenus issus des services ont augmenté de 8,3% à 1,5 Md£. Dans le détail, les revenus des services professionnels ont augmenté de 15,2% (635M£) et ceux des services managés de 4% (934 M£). Le Groupe a réalisé un bénéfice ajusté avant impôt de 263,7 M£ en hausse de 3,2%, soit un bénéfice dilué ajusté par action de 169,7 pence en hausse de 2,5%.

« 2022 a été une nouvelle année de bons progrès pour Computacenter. Cela a été réalisé sans le volume supplémentaire lié au Covid et les réductions de coûts associées que nous avons constatées en 2021 et, dans le contexte de conditions économiques imprévisibles sur nos principaux marchés, cela a rendu la performance de notre équipe encore plus louable », souligne le groupe dans un communiqué.

La croissance se reflète aussi dans l’effectif du groupe, qui a recruté environ 4 500 nouvelles personnes en 2022, portant le nombre total d’employés à la fin de l’année à un peu plus de 20 000, dont 2100 en France.

Les résultats de la filiale française sont en deçà de ceux du groupe. Computacenter l’explique par la finalisation de l’intégration de BT Services France, acquis en 2020 et rebaptisé Computacenter NS (CCNS). Le chiffre d’affaires global est en progression de 11,3% à 718,4 M€, celui du négoce de 14,4% à 509,5 M€ et celui des services de 4,5% à 208,9 M€, dont 160 M€ pour les services gérés (+2,6%) et 48,9 M€ pour les services professionnels (+10,6%).

Sur la partie négoce, le groupe considère sa performance encourageante, surtout après un dernier trimestre « très solide ». L’intégration de Computacenter NS a renforcé les capacités en matière de réseau et de sécurité. Parallèlement, de nouvelles compétences ont été développées en matière de conception de solutions de centres de données et de solutions de licences logicielles, ce qui renforce le mix produits sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

Au niveau des services, Computacenter souligne une baisse de la base de contrats de services gérés, une partie n’ayant pas été renouvelée suite à l’acquisition de CCNS. En revanche plusieurs gros contrats de maintenance réseaux ont été remportés en fin d’année.

Suite à la nomination d’Anne Merinville comme directrice de l’activité en France en octobre dernier, le groupe déclare se concentrer sur le développement de l’équipe de vente et se dit confiant dans la poursuite de la croissance alors que sa base de données d’opportunités clients identifiées a doublé depuis un an.

La confiance est aussi de mise sur les perspectives au niveau du groupe. « Bien que les défis liés à l’environnement macroéconomique soient nombreux, nous continuons de nous attendre à ce que 2023 soit une année de progrès », déclare le directeur général de Computacenter Mike Norris. « Nous restons positifs quant aux perspectives à court, moyen et long terme », ajoute-t-il.