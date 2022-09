Les centres informatiques et opérateurs ont un rôle primordial à jouer pour réduire le bilan énergétique du numérique en France.

Selon GreenIT, si les utilisateur·rice·s sont actuellement responsables de 64% de la consommation énergétique française du numérique, c’est avant tout du fait de l’énergie consommée pour fabriquer les appareils, parce qu’ils et elles en possèdent beaucoup (trop) : 15 en moyenne. En ce qui concerne les réseaux (21%) et les centres informatiques (15%), allumés 24h/24, 365 jours par an, la consommation quotidienne est la principale source de dépense énergétique.

GreenIT propose des leviers différents de réduction, adaptés à chaque cas de figure :

Du côté des ménages, le premier pas est de ne pas se suréquiper et d’allonger la durée de vie des appareils en privilégiant le réemploi et les équipements reconditionnés.

Les opérateurs télécoms peuvent non seulement inciter leurs client·e·s à l’acquisition d’équipements reconditionnés mais aussi mutualiser leurs infrastructures : un seul réseau physique 5G, une mutualisation des box internet dans les immeubles d’habitation au lieu d’une par foyer…

Dans les centres informatiques, les opérateurs et hébergeurs ont a priori déjà largement mutualisé leurs infrastructures. Leur levier d’action se situe davantage du côté de la réduction de la consommation quotidienne d’électricité, du développement d’un marché d’occasion des équipements et de l’écoconception des services numériques.

Quant aux pouvoirs publics, ils peuvent encourager à une plus grande sobriété énergétique avec, par exemple, la mise en place d’un contrôle technique obligatoire des équipements numériques reconditionnés et d’un système de bonus-malus sur la taille des écrans de télévision, l’obligation de consigne des équipements numériques ou encore l’allongement de la durée de la garantie légale des équipements numériques.